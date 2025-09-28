Δεύτερη φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό ONEX επί του Φοίνικα στη Σύρο

Ο Ολυμπιακός ONEX πέτυχε τη δεύτερη φιλική του νίκη στη Σύρο, επικρατώντας ξανά του Φοίνικα με 3-0 σετ (28-26, 29-27, 25-16) στο «Δ. Βικέλας», μετά το 3-2 του Σαββάτου (27/9).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο ψύχραιμοι στα δύο πρώτα σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, αξιοποιώντας το δυνατό τους σερβίς (7 άσοι συνολικά) και δείχνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Το τρίτο σετ είχε ξεκάθαρο «ερυθρόλευκο» χρώμα, με τους παίκτες του Αντρέα Γκαρντίνι να κυριαρχούν από την αρχή και να φτάνουν εύκολα στο τελικό 3-0.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Πέριν, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους (13/23 επιθέσεις, 1 άσος, 3 μπλοκ), ενώ διψήφιος ήταν και ο Ζουπάνι με 12.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Τερζής έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες, κρατώντας εκτός τους Ρενάν, Τρούστσεφ και Βαν Ντεν Ντρις. Πρώτος σκόρερ για τον Φοίνικα ήταν ο αρχηγός Νίκος Μήλης με 11 πόντους.

Τα σετ: 0-3 (26-28, 27-29, 16-25)

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 0 άσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 6 άσους, 40 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Ρούσος 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 21% άριστες), Κωστόπουλος 5 (4/22 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 12% άριστες), Μήλης 11 (11/29 επ.), Καγιαλής 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 55% υπ. – 18% άριστες), Σαλταφερίδης 2 (2/6 επ., 43% υπ. – 14% άριστες), Ρουσσόπουλος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Αλιάι (λ., 40% υπ. – 40% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 11 (9/24 επ., 2 άσοι, 50% υπ. – 31% άριστες), Πιτακούδης 3 (2/6 επ., 1 άσος), Πέριν 17 (13/23 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 70% υπ. – 13% άριστες), Ζουπάνη 12 (11/26 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 7 (4/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 82% υπ. – 64% άριστες), Χασμπάλα 2 (1 άσος, 1 μπλοκ), Καπετανίδης (0/4 επ.), Κωνσταντινίδης (λ.)