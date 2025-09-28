Παγκόσμια πρωταθλήτρια ξανά η Ιταλία (vid)

Η Ιταλία παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου βόλεϊ, κατακτώντας για πέμπτη φορά στην ιστορία της το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και δεύτερη συνεχόμενη (2022, 2025).

Στον τελικό της Μανίλα, οι «ατζούρι» επικράτησαν με 3-1 σετ της μαχητικής Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο άθλημα.

Η ομάδα του Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι ανέβαζε ρυθμό σε κάθε ματς μετά τη φάση των ομίλων, όπου είχε γνωρίσει την ήττα από το Βέλγιο και στη φάση των νοκ άουτ νίκησε Ουκρανία, Αργεντινή, Βέλγιο και Πολωνία στον ημιτελικό, πριν φτάσει στην επιβλητική επικράτηση στον τελικό.

Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι Ρομανό, Μπότολο και ο MVP Μικελέτο, που καθάρισαν την αναμέτρηση με εντυπωσιακή απόδοση.

Αυτός ήταν ο πέμπτος παγκόσμιος τίτλος της Ιταλίας (1990, 1994, 1998, 2022, 2025), που πλησιάζει πλέον το ρεκόρ της Σοβιετικής Ένωσης (έξι κατακτήσεις). Παράλληλα, έγινε η δεύτερη χώρα που μέσα στην ίδια χρονιά έχει χρυσό τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο παγκόσμιο πρωτάθλημα, επίτευγμα που είχε καταφέρει μόνο η Σοβιετική Ένωση.

Στον μικρό τελικό, η Πολωνία επικράτησε 3-1 της αξιόμαχης Τσεχίας (25-18, 23-25, 25-22, 25-21) και κατέκτησε το πρώτο της χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κορυφαίος των Πολωνών ήταν ο Γουίλφρεντο Λεόν με 26 πόντους, ενώ για την Τσεχία ξεχώρισαν οι Βασίνα (19π.) και Ίντρα (11π.).

Τα σετ: 1-3 (21-25, 17-25, 25-17, 10-25)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Τζιανλορέντζο Μπλενγκίνι): Νικόλοφ Σ., Πέτκοφ 4, Ατανάσοφ 11, Ασπαρούχοφ 5, Γκροζντάνοφ 4, Νικόλοφ Α. 23 / Κόλεφ (λ), Ντρόμπρεφ (λ), Τατάροφ, Αντόφ 4, Πέτκοφ.

ΙΤΑΛΙΑ (Φερντινάντο Ντε Τζιόργκι): Μικελέτο 11, Τζιανέλι 4, Μπότολο 19, Ρόμανο 22, Ανζάνι 9, Ρούσο 4 / Μπαλάσο (λ), Σμπερτόλι, Σάνι, Πόρο.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Ιταλία 1-3 (21-25, 17-25, 25-17, 10-25)

Μικρός τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία – Πολωνία 1-3 (18-25, 25-23, 22-25, 21-25)

Ημιτελικά

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία – Βουλγαρία 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 22-25)

Πολωνία – Ιταλία 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Προημιτελικά

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία – Βέλγιο 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)

Τουρκία – Πολωνία 0-3 (15-25, 22-25, 19-25)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία – Ιράν 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21)

Βουλγαρία – Η.Π.Α. 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-13)

Φάση των «16»

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)

Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)

Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)

Η.Π.Α. – Σλοβενία 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025