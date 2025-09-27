Τρομερό ματς στη Σύρο: Φιλική νίκη στο τάι μπρέικ για τον Ολυμπιακό ONEX επί του Φοίνικα

Σε ένα παιχνίδι που θύμιζε κανονικό ματς πρωταθλήματος, Ολυμπιακός ΟΝΕΧ και Φοίνικας Σύρου πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στο πρώτο φιλικό της σεζόν για τους νησιώτες, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη στο τάι μπρέικ με 3-2 σετ.

Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει το πρώτο σετ (25-22), τον Φοίνικα να απαντά και να ισοφαρίζει (25-22) και μάλιστα να παίρνει και προβάδισμα με 2-1 (25-23) χάρη στην υπεροχή του στο μπλοκ. Η ομάδα του Γκαρντίνι βρήκε λύσεις στο τέταρτο σετ, το πήρε με 25-18 και έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, όπου οι Πειραιώτες ήταν πιο αποτελεσματικοί στο σερβίς (15-9).

Θετικές εντυπώσεις άφησαν οι νέοι παίκτες του Ολυμπιακού (Πιτακούδης, Καπετανίδης, Καβάνα), ενώ για τον Φοίνικα ξεχώρισαν οι Βαν Ντε Ντρις (18 πόντοι) και Τρούστσεφ (17 πόντοι), με τον Αναγνώστου να εντυπωσιάζει με τα 5 μπλοκ του.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά την Κυριακή (28/9, 17:00) σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό προετοιμασίας.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15)

*Οι πόντοι του Φοίνικα προήλθαν από 7 άσους, 56 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 9 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό, Μικελούτσι 11 (7/16 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αναγνώστου 12 (5/9 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (14/36 επ., 3 άσοι, 64% υπ. – 46% άριστες), Κωστόπουλος 14 (13/31 επ., 1 άσος, 64% υπ. – 33% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 18 (17/45 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 48% υπ. – 30% άριστες), Ρουσσόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντρέα Γκαρντίνι): Πιτακούδης 14 (10/13 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Πέριν 6 (6/15 επ., 40% υπ. – 40% άριστες), Καπετανίδης 6 (6/17 επ., 37% υπ. – 37% άριστες), Ατανασίεβιτς 23 (18/39 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 3 (1/11 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 86% υπ. – 64% άριστες), Φρομ 15 (11/20 επ., 4 άσοι, 48% υπ. – 29% άριστες), Χασμπάλα, Ζουπάνη 1 (1/2 επ.), Δαλακούρας 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ, 64% υπ. – 27% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ., 29% υπ. – 0% άριστες).