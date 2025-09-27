Στον τελικό μετά από 55 χρόνια η Βουλγαρία, για το back-to-back η Ιταλία (vids)

Η Βουλγαρία έγραψε ιστορία στις Φιλιππίνες επιστρέφοντας σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έπειτα από 55 χρόνια, ενώ η Ιταλία πάει για το πέμπτο της χρυσό μετάλλιο.

Στον πρώτο ημιτελικό των Φιλιππίνων, οι Βούλγαροι του Μπλενγκίνι επικράτησαν με 3-1 σετ της μαχητικής Τσεχίας και εξασφάλισαν τη δεύτερη παρουσία τους σε τελικό μετά το 1970.

Ηγέτης τους ο Αλεξάνταρ Νικόλοφ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 31 πόντους, έχοντας σπουδαία στήριξη από τον αδελφό του Μόνι, τον Γκροζντάνοφ (12 π., 4 μπλοκ) και τον Ασπαρούχοφ (10 π.). Η Τσεχία πάλεψε, ισοφάρισε σε 1-1 σετ και έμεινε κοντά μέχρι τέλους, όμως θα διεκδικήσει το μετάλλιο στον μικρό τελικό.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ιταλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Πολωνία, κερδίζοντας με 3-0 σετ. Οι παίκτες του Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι γύρισαν και τα τρία σετ από μειονεκτική θέση, με καθοριστικό τον Σάνι που μπήκε ως αλλαγή και με άσσο χάρισε το 2-0 σετ στους Ιταλούς. Ο Μικελέτο με πάιπ έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση, ενώ ο Ρομανό ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους.

Η Ιταλία θα αγωνιστεί σε έκτο τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, διεκδικώντας να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό του 2022.

Ο τελικός Ιταλία - Βουλγαρία θα διεξαχθεί την Κυριακή (28/9, 13:30), ενώ νωρίτερα η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στον μικρό τελικό.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

13.30: Βουλγαρία – Ιταλία

Μικρός τελικός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

09.30: Τσεχία – Πολωνία

Ημιτελικά

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία – Βουλγαρία 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 22-25)

Πολωνία – Ιταλία 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

Προημιτελικά

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία – Βέλγιο 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)

– Βέλγιο 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) Τουρκία – Πολωνία 0-3 (15-25, 22-25, 19-25)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία – Ιράν 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21)

– Ιράν 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21) Βουλγαρία – Η.Π.Α. 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-13)

Φάση των «16»

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)

– Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19) Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)

0-3 (23-25, 20-25, 22-25) Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)

– Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) Η.Π.Α. – Σλοβενία 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025