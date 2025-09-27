Στον τελικό μετά από 55 χρόνια η Βουλγαρία, για το back-to-back η Ιταλία (vids)

Στον πρώτο ημιτελικό των Φιλιππίνων, οι Βούλγαροι του Μπλενγκίνι επικράτησαν με 3-1 σετ της μαχητικής Τσεχίας και εξασφάλισαν τη δεύτερη παρουσία τους σε τελικό μετά το 1970.
Ηγέτης τους ο Αλεξάνταρ Νικόλοφ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 31 πόντους, έχοντας σπουδαία στήριξη από τον αδελφό του Μόνι, τον Γκροζντάνοφ (12 π., 4 μπλοκ) και τον Ασπαρούχοφ (10 π.). Η Τσεχία πάλεψε, ισοφάρισε σε 1-1 σετ και έμεινε κοντά μέχρι τέλους, όμως θα διεκδικήσει το μετάλλιο στον μικρό τελικό.
Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ιταλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Πολωνία, κερδίζοντας με 3-0 σετ. Οι παίκτες του Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι γύρισαν και τα τρία σετ από μειονεκτική θέση, με καθοριστικό τον Σάνι που μπήκε ως αλλαγή και με άσσο χάρισε το 2-0 σετ στους Ιταλούς. Ο Μικελέτο με πάιπ έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση, ενώ ο Ρομανό ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους.
Η Ιταλία θα αγωνιστεί σε έκτο τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, διεκδικώντας να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό του 2022.
Ο τελικός Ιταλία - Βουλγαρία θα διεξαχθεί την Κυριακή (28/9, 13:30), ενώ νωρίτερα η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στον μικρό τελικό.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Τελικός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
- 13.30: Βουλγαρία – Ιταλία
Μικρός τελικός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
- 09.30: Τσεχία – Πολωνία
Ημιτελικά
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
- Τσεχία – Βουλγαρία 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 22-25)
- Πολωνία – Ιταλία 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)
Προημιτελικά
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
- Ιταλία – Βέλγιο 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)
- Τουρκία – Πολωνία 0-3 (15-25, 22-25, 19-25)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
- Τσεχία – Ιράν 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21)
- Βουλγαρία – Η.Π.Α. 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-13)
Φάση των «16»
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
- Τουρκία – Ολλανδία 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)
- Πολωνία – Καναδάς 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
- Αργεντινή – Ιταλία 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)
- Βέλγιο – Φινλανδία 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
- Βουλγαρία – Πορτογαλία 3-0 (25-19, 25-23, 25-13)
- Η.Π.Α. – Σλοβενία 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20)
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
- Τυνησία – Τσεχία 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)
- Σερβία – Ιράν 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 09-15)