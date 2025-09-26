Τρομερός Πανιώνιος στη Σαρδηνία – Ανατροπή και νίκη επί της Βάκιφμπανκ στον μικρό τελικό!

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και σπουδαία ανατροπή, ο Πανιώνιος επικράτησε 3-1 σετ της σπουδαίας Βάκιφμπανκ στον μικρό τελικό του τουρνουά της Σαρδηνίας (Sardegna Challenge), κατακτώντας την 3η θέση.

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς έδειξε χαρακτήρα, άφησε πίσω την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Οι «κυανέρυθρες» έχασαν το πρώτο σετ με 25-22, όμως στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους, επέβαλαν τον ρυθμό τους και κατέκτησαν τα επόμενα τρία, φτάνοντας στη νίκη με 3-1 σετ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή του στο τουρνουά, δείχνοντας ετοιμότητα ενόψει της νέας σεζόν και αποσπώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε ομάδες κορυφαίου επιπέδου.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 21:30 με τον μεγάλο τελικό, όπου η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την ιταλική Μπούστο Αρσίζιο.

Το ματς

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε (5-8). Η Βάκιφμπανκ απάντησε, πέρασε μπροστά με 11-10, αλλά η Ραχίμοβα ισοφάρισε. Στη συνέχεια οι Τουρκάλες πήραν τον έλεγχο με σερί πόντων της Καζότ και άσο της Γκιουνές, χτίζοντας προβάδισμα (20-16) και κλείνοντας τελικά το πρώτο σετ 25-22.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες βάδιζαν πόντο-πόντο μέχρι το 5-5, όμως ο Πανιώνιος ανέβασε στροφές και πήρε προβάδισμα (7-11). Με άσο της Ραχίμοβα έγινε το 8-13 και οι «κυανέρυθρες» διατήρησαν τον έλεγχο χάρη στην καλή τους άμυνα, φτάνοντας μέχρι το +7 (9-16). Χωρίς να χάσουν τη συγκέντρωσή τους, ολοκλήρωσαν ιδανικά το σετ με 25-18 και ισοφάρισαν σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 5-9, φτάνοντας λίγο αργότερα στο +8 (7-15) με καθοριστικούς πόντους από Νομικού και Μπούσα. Η Βάκιφμπανκ αντέδρασε με σερί 5-0 μειώνοντας σε 14-17, όμως η Βασίλεβα πήρε την κατάσταση στα χέρια της με επιθέσεις και μπλοκ, χαρίζοντας στον Πανιώνιο το σετ με 25-18 και προβάδισμα 2-1.

Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι το 8-8, αλλά το μπλοκ του Πανιωνίου έδωσε ξανά λύσεις και πήρε προβάδισμα (9-13). Η Βάκιφμπανκ μείωσε στον πόντο (12-13), όμως οι «κυανέρυθρες» δεν άφησαν το ματς να γυρίσει. Με σταθερή απόδοση ανέβασαν τη διαφορά στο +6 (12-18) και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, κλείνοντας το σετ με 25-21.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 19-25, 18-25, 21-25)