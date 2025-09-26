Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το Παγκόσμιο Γυναικών 2027 – Στο Κατάρ το Παγκόσμιο Ανδρών 2029

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών του 2027, ενώ το Παγκόσμιο Ανδρών του 2029 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στο Κατάρ, όπως ανακοίνωσε η FIVB.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών του 2027 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά να συνδιοργανώνουν τη διοργάνωση.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στην Καλιφόρνια – στο Honda Center και στο νέο συγκρότημα OCVIBE – ενώ τέσσερις ακόμη πόλεις σε ΗΠΑ και Καναδά θα φιλοξενήσουν τις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2029, το Παγκόσμιο Ανδρών θα διεξαχθεί στο Κατάρ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η διοργάνωση μεταφέρεται στη Μέση Ανατολή.

Οι αγώνες θα γίνουν στη Ντόχα, μια πόλη με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εμπειρία στη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως το Μουντιάλ του 2022 και το Grand Prix της Formula 1.