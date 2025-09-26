Παναθηναϊκός: 2/2 στην Σλοβενία με θετικά στοιχεία

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε ξανά της Odbojkarski klub OTP Banka Branik στη Σλοβενία σε ματς προπονητικού χαρακτήρα.

Το Τριφύλλι νίκησε σε δεύτερη φιλική αναμέτρηση τη Σλοβένικη ομάδα με 4-0 σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε η Χάλι Μπένετ.

Ο κόουτς Αλεσάντρο Κιαπίνι δοκίμασε και πάλι αρκετά σχήματα και χρησιμοποίησε αρκετές παίκτριες.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε κατά διαστήματα βόλεϊ υψηλού επιπέδου κόντρα σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο και τον κατέβαλλε με μεγαλύτερη άνεση από ότι χτες.

Αναλυτικά τα σετ: 25-17 25-20 25-14 25-21

Παναθηναϊκός (Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου, Ράπτη, Κωνσταντινίδου, Γουάιτ, Σάμανταν, Λαμπόφσκα, Αντωνακάκη, Παπαγεωργίου, Τάνη, Γιώτα, Κωνσταντίνου, Ρόγκα και Παπά.