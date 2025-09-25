«Κοίταξε στα μάτια» τη Φενέρμπαχτσε ο Πανιώνιος

Ο «Ιστορικός» ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη Volley League Γυναικών και κόντρα στο τουρκικό «μεγαθήριο» τέσταρε τα όρια του, χάνοντας μεν με 3-0 σετ, αλλά με σκορ 26-24, 25-22 και 25-20, σε ημιτελικό τουρνουά που διεξάγεται στη Σαρδηνία.

Το ματς

Ο κόουτς Νέσιτς ξεκίνησε την ομάδα με τις Μπούσα, Νομικού, Ραχίμοβα, Βασίλεβα, Κοβαλέφσκα, Λαμπρούση και Ξανθοπούλου.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 1-3 και η Βασίλεβα πήρε ωραίο τον πόντο στην επόμενη επίθεση για το 1-4. Η Βουλγάρα ακραία με μπλοκ έκανε το 1-5 και με τον ίδιο τρόπο η Νομικού έγραψε το 2-8 αναγκάζοντας τη Φενέρμπαχτσε να καλέσει τάιμ άουτ.

Η ομάδα της Τουρκίας χάρη στο πολύ καλό σερβίς της Βάργκας, η οποία έβαλε δύσκολα στην «κυανέρυθρη» υποδοχή με αποτέλεσμα να μειώσει σε 6-9 και να οδηγήσει τον κόουτς Νέσιτς σε τάιμ άουτ. Η Βασίλεβα με δύο συνεχόμενους πόντους έκανε το 10-12 και η Νομικού με πρώτο χρόνο έγραψε το 11-13.

Με τον ίδιο τρόπο η Λαμπρούση πέτυχε το 12-14 και το 13-17 αντίστοιχα. Έτσι ο κόουτς Αμποντάντζα πήρε τάιμ άουτ. Η Βάργκας με άσο έκανε το 16-18 και η Ραχίμοβα με μπλοκ πέτυχε το 17-20 για τον Ιστορικό. Η Βασίλεβα με διαγώνιο χτύπημα έκανε το 18-21 και η Ραχίμοβα με πλασέ σημείωσε το 19-22.

Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε και με μπλοκ της Ασλί ισοφάρισε σε 22-22. Η Φεντορότσεβα με άσο έβαλε μπροστά την ομάδα της με 24-23 και η Βασίλεβα ύστερα από πολύ ωραία άμυνα έκανε το 24-24. Στη συνέχεια η Αλεξάκου αστόχησε στο σερβίς που επιχείρησε και η Βασίλεβα αστόχησε εξίσου διαμορφώνοντας το 26-24.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Φενέρμπαχτσε να έχει το προβάδιμα (2-0), έπειτα από τον άσο της Όρρο. Η Ραχίμοβα πήρε το μπλοκ άουτ ισοφαρίζοντας σε 4-4, όμως η Βάργκας ανέλαβε δράση κάνοντας το 7-5 με άσο και το 8-5 στη συνέχεια, με αποτέλεσμα ο κόουτς Νέσιτς να πάρει τάιμ άουτ. Η Λαμπρούση μείωσε σε 8-7, όμως η Βάργκας επανέφερε τις Τουρκάλες στο +3 (11-7). Η Κοβαλέφσκα με άσο μείωσε σε 11-9 και η Ραχίμοβα με μπλοκ άουτ μείωσε στον πόντο (13-12) οδηγώντας τη Φενέρμπαχτσε σε τάιμ άουτ.

Η Νομικού με άσο έκανε το 13-13 και η Βασίλεβα με ωραία επίθεση ισοφάρισε σε 18-18. Στη συνέχεια η Βάργκας ηγήθηκε επιθετικά για την ομάδα της Τουρκίας με τρεις συνεχόμενους πόντους έκλεισε το σετ στο 25-22.

Στο τρίτο σετ η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε γρήγορα με τέσσερις πόντους (7-3) οδηγώντας τον Πανιώνιο σε τάιμ άουτ. Η Ραχίμοβα μείωσε σε 9-6 και η Λαμπρούση με πρώτο χρόνο έκανε το 9-7. Η Ραχίμοβα με άσο μείωσε σε 10-9 και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 10-10.

Η Βασίλεβα με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 11-11, ενώ με εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στη Βάργκας πέτυχε το 13-14. Η Μπούσα μείωσε σε 17-16 και με άσο ισοφάρισε για τον Ιστορικό σε 19-19. Η τούρκικη ομάδα πήρε τάιμ άουτ και στην επανέναρξη με μπλοκ της Βάργκας προηγήθηκε με 21-19. Η Λαμπρούση μείωσε σε 22-20, αλλά η Βάργκας με άσο έκλεισε το σετ στο 25-20.