Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί Σλοβένικου εδάφους

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε 4-0 της Odbojkarski klub OTP Banka Branik στη Σλοβενία σε ένα ματς που είχε προπονητικό χαρακτήρα.

Το «τριφύλλι» του κόουτς Κιαπίνι έδειξε πολύ καλά στοιχεία κόντρα σε μια ομάδα που είναι το μεγάλο όνομα στη Σλοβενία.

Πρόκειται για μια ομάδα που έχει κατακτήσει 17 πρωταθλήματα Σλοβενίας και 20 κύπελλα στη χώρα της και σίγουρα είναι η μεγάλη ομάδα με έδρα το Μάριμπορ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι «πράσινες» ήταν ανώτερες παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τις Χάλι Μπένετ και Μικάγια Γουάιτ που επιλέχτηκε να ξεκουραστούν.

Αναλυτικά τα σετ του αγώνα: 23-25, 17-25,26-28 και 22-25.

Παναθηναϊκός (Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου, Ράπτη, Κωνσταντινίδου , Σάμανταν , Λαμπόφσκα , Αντωνακάκη, Παπαγεωργίου , Κωνσταντίνου, Ρόγκα και Παπά .