Το πρόγραμμα των φιλικών του Φοίνικα Σύρου ενόψει της νέας σεζόν

Ο Φοίνικας Σύρου γνωστοποίησε το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει πριν την έναρξη της Volley League 2025/26.

Η ομάδα της Σύρου θα ξεκινήσει τα τεστ προετοιμασίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσει Ολυμπιακό και Παφιακό, ενώ θα πάρει μέρος στο “2ο Rethymno Volleyball Tournament” όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και τη διοργανώτρια ομάδα.

Το τελευταίο φιλικό είναι προγραμματισμένο απέναντι στον Μίλωνα, μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Φοίνικας Σύρου συνεχίζει με καθημερινή σκληρή δουλειά σε γυμναστήριο και γήπεδο την προετοιμασία του για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει ο κύκλος των φετινών φιλικών προετοιμασίας στο “Δ. Βικέλας” της Ερμούπολης, με τον Φοίνικα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό ONEX σε δύο διαδοχικά δυνατά παιχνίδια (27 και 28/9) και τον Θάνο Τερζή να έχει μια πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές.

Ακολούθως, η ομάδα μας θα φιλοξενήσει στη Σύρο τον Παφιακό το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου ενώ το τριήμερο 10, 11 και 12 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στο “2ο Rethymno Volleyball Tournament” που διοργανώνει ο Ν.Ο.ΠΕ. Ρεθύμνου. Πέρα από την διοργανώτρια ομάδα του τουρνουά, ο Φοίνικας θα αντιμετωπίσει επίσης τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ.

Τα φιλικά θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου με ένα τελευταίο δυνατό τεστ με τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Volley League 2025/26.

Τα φιλικά προετοιμασίας του Φοίνικα Σύρου

27/9, 18:00 Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός

28/9, 17:00 Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός

1/10, 18:00 Φοίνικας Σύρου – Παφιακός

2/10, 18:00 Φοίνικας Σύρου – Παφιακός

10/10, 20:00 Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου “2ο Rethymno Volleyball Tournament”

11/10, 18:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ “2o Rethymno Volleyball Tournament”

12/10, 15:00 Ν.Ο.ΠΕ.Ρ. – Φοίνικας Σύρου “2ο Rethymno Volleyball Tournament”

18/10 Μίλων – Φοίνικας Σύρου».