Πρώτο τεστ θετικό στην Ιταλία για τον Παναθηναϊκό

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε της Megabox Ond. Savio Vallefoglia με 3-1 στον ημιτελικό του τουρνουά Citta di Conegliano και την Κυριακή (21/9) θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Κονελιάνο.

Σπουδαία εμφάνιση και δυνατό αποτέλεσμα για τα «φίνα κορίτσια» στην Ιταλία κόντρα στην Megabox Ond. Savio Vallefoglia που αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια της γειτονικής χώρας.

Ο Παναθηναϊκός του κόουτς Κιαπίνι έδειξε εξαιρετικά στοιχεία κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και αναμφίβολα φάνηκε ότι η ομάδα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις και εκτός συνόρων.

Στο αγωνιστικό μέρος οι «πράσινες» έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης σε όλα τα σετ και δίκαια θα διεκδικήσουν αύριο το τρόπαιο κόντρα στην ισχυρή Κονελιάνο.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε υψηλού επιπέδου βόλεϊ από την αρχή του ματς και κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-22 με άσο της Ράπτη.

Πανομοιότυπη εικόνα και στο δεύτερο σετ το οποίο πήρε και πάλι το «τριφύλλι» και μάλιστα με το ίδιο σκορ 25-22.

Στο τρίτο σετ η ιταλική ομάδα έβγαλε αντίδραση και το κατέκτησε με 25-18 μειώνοντας σε 1-2 όμως ο Παναθηναϊκός είχε τον τελευταίο λόγο και πήρε το τέταρτο σετ ψυχωμένα με 23-25 και παράλληλα πήρε το ματς με 3-1 σετ.

Παναθηναϊκός (Κιαπίνι): Κωνσταντινίδου 5, Σάμανταν 13, Χατζηευστρατιάδου 8, Μπένετ 12, Γουάιτ 15, Φεντούσιο 16 και Αντωνακάκη. Έπαιξαν και οι Κωνσταντίνου 1, Τάνη, Παπά 2, Παπαγεωργίου 1, Ράπτη 1 και Ρόγκα.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia:Μπίτσι 15, Φεντούτσι, Καρλέτι 5, Κάντι 10, Μπαρτολούτσι 2, Μπούτιγκαν 4, Ουνγκουρεάουν 15, Στογιάνοβα 9 και Ομορούι 8.