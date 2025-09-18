Καταιγιστικός Πανιώνιος, 4-0 τον Ολυμπιακό στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας

Οι παίκτριες του Ντράγκαν Νέσιτς έδειξαν από νωρίς πως βρίσκονται σε καλό δρόμο, χτίζοντας διαφορές στα κρίσιμα σημεία και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.
Το πρώτο σετ κρίθηκε μετά το 10-6, όταν τα μπλοκ της Ραχίμοβα και οι επιθέσεις της Λαμπρούση άνοιξαν τη διαφορά, για να κλείσει το σετ με 25-14. Στο δεύτερο, οι «ερυθρόλευκες» είχαν προβάδισμα μέχρι τα μέσα του σετ, αλλά ένα σερί 5-0 έφερε τον Πανιώνιο μπροστά και το μπλοκ της Νομικού έγραψε το 25-20.
Το τρίτο σετ ήταν παράσταση για έναν ρόλο, με τις γηπεδούχες να προηγούνται 7-2 και 15-7 και να το κατακτούν με 25-11. Στο τέταρτο σετ, αν και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα, ο Πανιώνιος ανέτρεψε την κατάσταση και με επιθέσεις της Λόχμαντσουκ και της Αλεξάκου έκλεισε τον αγώνα με 25-18.
Η Λόχμαντσουκ ήταν η κορυφαία σκόρερ του Πανιωνίου με 14 πόντους, ενώ η Λαμπρούση έκανε εξαιρετική δουλειά στο φιλέ με 7 μπλοκ. Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισε η Κούμπουρα, που είχε επίσης 14 πόντους.
Τα σετ: 4-0 (25-14, 25-20, 25-11, 25-18)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέσιτς): Μπούσα 7 (5/12 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 29% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Βασίλεβα-Ατανασίεβιτς 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες), Ραχίμοβα 8 (6/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπρούση 10 (2/6 επ., 1 άσος, 7 μπλοκ), Καρέλια 6 (3/5 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 75% υπ. – 62% άριστες), Νομικού 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Αλεξάκου 8 (5/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 20% άριστες), Κακουράτου (λ., 33% υπ. – 17% άριστες), Μιλεντίγεβιτς (0/4 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Φλιάκου, Λόχμαντσουκ 14 (12/21 επ., 2 μπλοκ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 14 (13/37 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου 2 (2/5 επ.), Στεβάνοβιτς 3 (3/5 επ.), Αμπντεραχίμ 9 (9/35 επ., 70% υπ. – 30% άριστες), Κόνεο 5 (4/18 επ., 1 άσος, 63% υπ. – 37% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.) / Αρτακιανού (λ., 72% υπ. – 39% άριστες), Βάνιακ 1 (1/1 επ.), Σαμπάτη (λ., 25% υπ. – 25% άριστες), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου (0/9 επ., 40% υπ. – 25% άριστες), Εμμανουηλίδου 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Οικονομίδου 5 (5/21 επ.)