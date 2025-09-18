Ο προπονητής της Βραζιλίας έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν τον αγώνα με τη Σερβία (vid)

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Σερβία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις Φιλιππίνες, ενημερώθηκε πως η μητέρα του έφυγε από τη ζωή.
Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, ο έμπειρος τεχνικός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα στα χέρια, προσπάθησε να ηρεμήσει και να μην φανεί η συγκίνησή του στους παίκτες, ωστόσο η στιγμή ήταν πολύ φορτισμένη. Ο Ρικάρντο Λουκαρέλι ήταν ο πρώτος που τον πλησίασε για να του συμπαρασταθεί.
Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο Μπερναντίνιο έδωσε κανονικά το παρών στον πάγκο της «σελεσάο», όμως η Βραζιλία δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα, χάνοντας με 3-0 σετ από τη Σερβία. Η νίκη επί της Τσεχίας (3-0) που ακολούθησε δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει την πρόκριση, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
🇧🇷 Brazilian head coach Bernardo Rezende was visibly emotional moments before the match against 🇷🇸 Serbia after receiving heartbreaking news of the passing of his mother at the age of 91.— Volleytrails (@volleytrails) September 18, 2025
Deepest condolences to the legendary coach and his family during this difficult time. 🙏💐… pic.twitter.com/eIvNQFw9cB