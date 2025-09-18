Ο προπονητής της Βραζιλίας έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του λίγο πριν τον αγώνα με τη Σερβία (vid)

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του έζησε ο Μπερναντίνιο, ο προπονητής της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών της Βραζιλίας.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Σερβία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις Φιλιππίνες, ενημερώθηκε πως η μητέρα του έφυγε από τη ζωή.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, ο έμπειρος τεχνικός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα στα χέρια, προσπάθησε να ηρεμήσει και να μην φανεί η συγκίνησή του στους παίκτες, ωστόσο η στιγμή ήταν πολύ φορτισμένη. Ο Ρικάρντο Λουκαρέλι ήταν ο πρώτος που τον πλησίασε για να του συμπαρασταθεί.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο Μπερναντίνιο έδωσε κανονικά το παρών στον πάγκο της «σελεσάο», όμως η Βραζιλία δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα, χάνοντας με 3-0 σετ από τη Σερβία. Η νίκη επί της Τσεχίας (3-0) που ακολούθησε δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει την πρόκριση, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.