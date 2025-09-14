Επίσκεψη Φοίνικα στο Ναυπηγείο ONEX SHIPYARDS στην Σύρο (pics)

Σύσσωμη η νησιώτικη ομάδα έκανε ένα διάλειμμα από την προετοιμασία και συναντήθηκε με τον Όμιλο που παραμένει αρωγός στις προσπάθειές τους.

Η ενημέρωση του Φοίνικα Σύρου και φωτογραφίες από την επίσκεψη:

Επίσκεψη στο Ναυπηγείο ONEX SHIPYARDS στην Σύρο πραγματοποίησε την Κυριακή (14/9) σύσσωμη η ομάδα του ΤΑΑ ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX SHIPYARDS TECHNOLOGIES κ. Πάνος Ξενοκώστας υποδέχθηκε την πρόεδρο του ΤΑΑ κα Δώρα Καρτάνου, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Αλτουβά, τον team manager κο Μανώλη Βαμβακούση, το προπονητικό επιτελείο, τους παίκτες και όλο το staff της ομάδας μας. Η συνάντηση έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα.

Η Διοίκηση και τα μέλη του Φοίνικα συνομίλησαν για ώρα με τον κ. Ξενοκώστα κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην έως τώρα πορεία της ομάδας, αναφέρθηκαν στους στόχους της για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026, και ευχαρίστησαν τον μεγάλο χορηγό για την διαχρονική, έμπρακτη και πολύτιμη στήριξή του.

Ο κ. Ξενοκώστας ευχήθηκε μια καλή αγωνιστική περίοδο με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, και επίτευξη των στόχων της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως ο Όμιλος ONEX παραμένει στο πλευρό του ΦΟΙΝΙΚΑ αφού για τον ίδιο είναι δεδομένη η αγάπη του για τον αθλητισμό, τον Φοίνικα και την Σύρο.

Φυσικά, στο τέλος δεν έλειψαν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, με το ραντεβού να δίνεται στα γήπεδα σε μια σεζόν που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.