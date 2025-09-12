Στο Βαλκανικό Κύπελλο με στόχο το Challenge Cup η ΑΕΚ

Στόχος της Ένωσης είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία χαρίζει και την πολυπόθητη συμμετοχή στο CEV Challenge Cup.
Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος τέσσερις ομάδες, η KV Drita (οικοδέσποινα από το Κόσοβο), η Fit Fun Volley (Βόρεια Μακεδονία), η Herceg Novi (Μαυροβούνιο) και φυσικά η ΑΕΚ.
Το πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων» ξεκινά στις 25/09 με την αναμέτρηση κόντρα στη Fit Fun Volley, συνεχίζεται στις 26/09 απέναντι στην Herceg Novi, ενώ η τρίτη μέρα είναι ρεπό για όλες τις ομάδες. Το τουρνουά ολοκληρώνεται στις 28/09 με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην KV Drita.