Στο Βαλκανικό Κύπελλο με στόχο το Challenge Cup η ΑΕΚ

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στο Βαλκανικό Κύπελλο, που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στην πόλη Γκίλαν του Κοσόβου.

Στόχος της Ένωσης είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία χαρίζει και την πολυπόθητη συμμετοχή στο CEV Challenge Cup.

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος τέσσερις ομάδες, η KV Drita (οικοδέσποινα από το Κόσοβο), η Fit Fun Volley (Βόρεια Μακεδονία), η Herceg Novi (Μαυροβούνιο) και φυσικά η ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων» ξεκινά στις 25/09 με την αναμέτρηση κόντρα στη Fit Fun Volley, συνεχίζεται στις 26/09 απέναντι στην Herceg Novi, ενώ η τρίτη μέρα είναι ρεπό για όλες τις ομάδες. Το τουρνουά ολοκληρώνεται στις 28/09 με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην KV Drita.