ΑΕΚ: «Θα κατέβουμε κανονικά στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών»

Παρά το γεγονός πως υπάρχει, κατ' ουσίαν, δικαστική απόφαση για τον υποβιβασμό της ανδρικής ομάδας της ΑΕΚ, στην Ένωση τονίζουν πως η ομάδα τους θ' αγωνιστεί κανονικά στην Α2.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο SDNA, η ανδρική ομάδα της ΑΕΚ δε θα κατέβει στην Α2 ανδρών στο βόλεϊ, καθώς η προσφυγή της Ερασιτεχνικής για αναβολή της κλήρωσης δεν δικαιώθηκε.

Ωστόσο, από την ΑΕΚ επιμένουν πως θα κατέβουν κανονικά στο πρωτάθλημα, υποστηρίζοντας πως η ομάδα αναφέρεται κανονικά στην προκήρυξη του πρωταθλήματος 2025-2026 ως σωματείο που δικαιούται να συμμετέχει στη διοργάνωση.

Έτσι, στην ΑΕΚ επιμένουν πως ξεκάθαρο στόχο την άνοδο της και την άμεση επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία. Μάλιστα, στην Ένωση έχουν προχωρήσει και τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση να έχει συμφωνήσει ήδη με παίκτες, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται ανακοινωθούν και οι μεταγραφές.

Μένει να φανεί, φυσικά, το πώς θα «ανατραπεί» η δικαστική απόφαση και τι θα γίνει τελικά.