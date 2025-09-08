Η κλήρωση της Volley League και του League Cup στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Με φόντο τη Λίμνη Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση της ΕΣΑΠ για την επίσημη παρουσίαση της νέας σεζόν.

Στο πλαίσιο της βραδιάς θα διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Volley League 2025-26, καθώς και του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ News.

Η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

«Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στην εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26 που θα γίνουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, σε μια λαμπρή βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του βόλεϊ από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση την ανάδειξη του προγράμματος της νέας σεζόν.

Η παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, παραγόντων και φίλων του αθλήματος αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη αίγλη στην εκδήλωση, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διοργανώσεων».