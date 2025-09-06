Βραζιλιάνικη ενίσχυση για τον Άθλο Ορεστιάδας

Η διοίκηση του Άθλου Ορεστιάδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο διαγώνιο Ρεϊνάλντο Ρότζερς Γκριν για τη σεζόν 2025-2026, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας.

Ο Γκριν, γεννημένος στις 27 Απριλίου 1992 και ύψους 1,98μ., επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2016-17 είχε φορέσει τη φανέλα του ΑΟ Ορεστιάδας στη Volleyleague, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Ο 33χρονος διαγώνιος προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά στη Βραζιλία με τη Norde Volei, όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, αναδείχθηκε MVP και κορυφαίος διαγώνιος του πρωταθλήματος, οδηγώντας την ομάδα του στην άνοδο στη Superliga B.

Με την εμπειρία και την ποιότητά του, ο Γκριν αναμένεται να αποτελέσει βασικό «όπλο» του Άθλου Ορεστιάδας στη νέα σεζόν, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της ομάδας στο πρωτάθλημα.