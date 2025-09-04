Βραζιλία και Τουρκία πήραν τα τελευταία εισιτήρια για την τετράδα

Η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών ολοκληρώθηκε με δύο ακόμα προκρίσεις. Η Βραζιλία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και η Τουρκία επικράτησε των ΗΠΑ με 3-1, συμπληρώνοντας την τετράδα μαζί με Ιταλία και Ιαπωνία.

Βραζιλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με καθαρή νίκη 3-0 επί της Γαλλίας (27-25, 33-31, 25-19) εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών 2025. Το δεύτερο σετ ήταν θρίλερ 38 λεπτών, με συνεχείς εναλλαγές και σετ μπολ εκατέρωθεν, πριν η Γκάμπι «κλειδώσει» το 33-31.

Η «σελεσάο», που κυνηγά το πρώτο της χρυσό μετά από πέντε μετάλλια (4 ασημένια, 1 χάλκινο), είχε σε μεγάλη μέρα τη Μπέργκμαν (17π.) και τη Γκάμπι (13π.), ενώ συνολικά πέντε παίκτριες τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων. Αντίπαλός της στον ημιτελικό θα είναι η Ιταλία.

Στον τελευταίο προημιτελικό, η Τουρκία έκαμψε την αντίσταση των ΗΠΑ με 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23). Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι είχε σε μεγάλη μέρα τη Μελίσσα Βάργκας (20π.) και την Εμπράρ Καρακούρτ (23π.), οι οποίες «κουβάλησαν» το σκοράρισμα. Οι Αμερικανίδες ισοφάρισαν σε 1-1, πάλεψαν στο τέταρτο σετ, αλλά λύγισαν στο φινάλε.

Έτσι, το παζλ της τετράδας ολοκληρώθηκε: Ιαπωνία, Ιταλία, Βραζιλία και Τουρκία είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Ταϊλάνδη.

Πανόραμα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών 2025

Ημιτελικά (Σάββατο 6/9)

11:30 Ιαπωνία – Τουρκία

15:30 Ιταλία – Βραζιλία

Προημιτελικοί

Ολλανδία – Ιαπωνία: 2-3 (25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15)

Ιταλία – Πολωνία: 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)

Βραζιλία – Γαλλία: 3-0 (27-25, 33-31, 25-19)

ΗΠΑ – Τουρκία: 1-3 (14-25, 25-22, 14-25, 23-25)

Φάση των «16»