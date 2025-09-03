Την Τρίτη (9/9) η κλήρωση για την σεζόν 2025-2026

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Volley League, για την σεζόν 2025-2026.

Κοντοζυγώνει η ώρα για το πρώτο σερβίς της Volley League. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι την Τρίτη (9/9), θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος για την επερχόμενη σεζόν και θα φιλοξενηθεί στην Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατορος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στην εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26 που θα γίνουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00.



Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, σε μια λαμπρή βραδιά που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του βόλεϊ από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση την ανάδειξη του προγράμματος της νέας σεζόν.

Η παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, παραγόντων και φίλων του αθλήματος αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη αίγλη στην εκδήλωση, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διοργανώσεων.