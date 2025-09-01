Ο Χαριστέας στο promo βίντεο του Άρη για τις ακαδημίες βόλεϊ γυναικών (vid)

Ένα ξεχωριστό πρόσωπο βρέθηκε στο νέο σποτ του τμήματος βόλεϊ των γυναικείων ακαδημιών του Άρη.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, Άγγελος Χαριστέας, συμμετείχε στο βίντεο, παίρνοντας… πάσα από την κόρη του, Καλλιόπη, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια των ακαδημιών.

Το promo βίντεο, που δημιουργήθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, με τον Χαριστέα να αποδέχεται με χαρά την πρόταση και να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει το τμήμα βόλεϊ του συλλόγου.

Η σκηνή ξεκινά με τα κορίτσια της ακαδημίας να παίζουν, ώσπου η μπάλα καταλήγει στα πόδια του βετεράνου άσου. Τότε η κόρη του τον πλησιάζει με τη φράση «Μπαμπά, τι κάνεις εδώ; Βόλεϊ παίζουμε!». Ο Χαριστέας συνεχίζει μιλώντας για την παράδοση του Άρη στο βόλεϊ, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια των ακαδημιών.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρη:

«Με βαρύ όνομα και τεράστια παράδοση στο βόλεϊ των γυναικών, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ συνεχίζει να υποδέχεται στη μεγάλη του αγκαλιά κορίτσια ηλικίας 5 ως 15 ετών, προσφέροντας μοναδική γνώση μέσα από εξειδικευμένο προσωπικό, απίστευτες συγκινήσεις και οικογενειακό κλίμα.

Με πρόσφατη μεγάλη επιτυχία τη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος στις Παγκορασίδες, με συνεχείς παρουσίες στα φάιναλ φορ και με προπονητές-παιδαγωγούς, μία κυψέλη από παιδιά μαθαίνει τα μυστικά του αθλήματος από τους καλύτερους.

Άκου το αλάνθαστο κριτήριο του πρωταθλητή Ευρώπης Άγγελου Χαριστέα κι έλα κοντά μας! Γίνε μέλος στο μεγαλύτερο και πιο ιστορικό σωματείο της Βόρειας Ελλάδας. Στον ΑΡΗ!»