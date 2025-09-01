ΗΠΑ και Τουρκία στους «8» του Παγκοσμίου - Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Με δύο ακόμα εισιτήρια να βρίσκουν κάτοχο, ολοκληρώθηκε η φάση των «16» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν άνετα του Καναδά με 3-0 σετ (25-18, 25-21, 25-21) στη Μπανγκόκ, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή τους σε όλες τις γραμμές. Οι Σκίνερ και Φράνκλιν ξεχώρισαν με 13 πόντους η καθεμία, ενώ για τον Καναδά η Σμρεκ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους.

Λίγο αργότερα, η Τουρκία πήρε πιο δύσκολα απ’ όσο δείχνει το τελικό 3-0 απέναντι στη Σλοβενία. Οι Σλοβένες έφτασαν κοντά να στείλουν το παιχνίδι σε τέταρτο σετ, αλλά η εμπειρία της Ερντέμ και η ποιότητα της Βάργκας έδωσαν τη λύση. Η ομάδα του Σανταρέλι παραμένει αήττητη και χωρίς απώλεια σετ, ωστόσο χρειάζεται βελτίωση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Με αυτά τα αποτελέσματα, οι ΗΠΑ θα παλέψουν με την Τουρκία στον προημιτελικό της Πέμπτης (4/9), ενώ νωρίτερα θα έχουν προηγηθεί τα ζευγάρια Ολλανδία-Ιαπωνία και Ιταλία-Πολωνία (3/9). Το τελευταίο εισιτήριο θα κριθεί στη μεγάλη μάχη Βραζιλία-Γαλλία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στα προημιτελικά: