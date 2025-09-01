Ξεκίνησε προετοιμασία ο Ολυμπιακός ONEX (pics)

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ONEX ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν τη Δευτέρα (01/09).

Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στις 17:00 στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», με μοναδικό απόντα τον Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς, ο οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα τις επόμενες ημέρες.

Στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» προστέθηκε πρόσφατα και ο Κώστας Καπετανίδης, που αγωνίζεται ως ακραίος και πέρυσι φορούσε τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου.

Τη φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός, εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, θα συμμετάσχει και στο CEV Champions League. Στον πρώτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει την Όντζακ από τη Βοσνία, ενώ αν προκριθεί θα βρει στον δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Σζεκεσφεχεβάρ (Ουγγαρία) - Λας Πάλμας (Ισπανία). Στον τρίτο γύρο, εφόσον συνεχίσει, θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Όσιγιεκ (Κροατία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία).