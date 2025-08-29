Ανακοίνωσε τον Σνάιντερ ο Φοίνικας Σύρου - Αναλαμβάνει άμεσος συνεργάτης του Τερζή

Στο τεχνικό team του Φοίνικα Σύρου εντάσσεται με κάθε επισημότητα ο Αλεχάντρο Σνάιντερ, με τον Αργεντινό προπονητή να αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του Θάνου Τερζή στον πάγκο της ομάδας

Αναλυτικά:



Ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλεχάντρο Σνάιντερ για τη σεζόν 2025/26.

Ο Αργεντινός προπονητής (21/2/1982) αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του Θάνου Τερζή στον πάγκο της ομάδας μας και κάνει το άλμα στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Σνάιντερ έχει αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες στην πατρίδα του αλλά και σε χώρες του αραβικού κόσμου (Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Λιβύη), τόσο ως ασίσταντ όσο και ως πρώτος προπονητής.

Τον χαρακτηρίζουν το πάθος του για το βόλεϊ, η ανάλυση και η έμφαση στη λεπτομέρεια. Πλέον, είναι ώρα για μια καινούργια πρόκληση στο βιογραφικό του, αποτελώντας τον πρώτο βοηθό του προπονητή μας.

«Είναι τεράστια η χαρά που έρχομαι στον Φοίνικα Σύρου. Αυτή η ομάδα με την ποιότητα, το κύρος και με την εξέλιξη που έχει τα τελευταία χρόνια, αποτελεί για μένα τον πρώτο μου μεγάλο σταθμό στην Ευρώπη έπειτα από τις εμπειρίες μου στην Αργεντινή και τις αραβικές χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία να ενταχθώ σε αυτό το πρότζεκτ.



Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την ομάδα, την πρόταση στο κομμάτι της δουλειάς από τον προπονητή αλλά και με τους στόχους που θέλει να πετύχει ο σύλλογος. Η Σύρος είναι ένα απίθανο μέρος και με κινητοποιεί παραπάνω προκειμένου να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε καθημερινή βάση. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συμβάλλω μέσα από τον δικό μου ρόλο στην εξέλιξη της ομάδας», ανέφερε ο Αργεντινός στις πρώτες του δηλώσεις.

Καλωσορίζουμε τον Αλεχάντρο στην οικογένεια του Φοίνικα και του ευχόμαστε υγεία και επίτευξη των συλλογικών και ατομικών του στόχων!



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2003-2007 Club Glorias Argentinas

2007-2010 San Lorenzo

2010-2013 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque (GEVP)

2011-2014 Argentina U17 (στατιστικολόγος)

2013-2016 Club de Amigos

2016-2018 Club Italiano

2018-2019 Atletico Ateneo

2019-Δεκέμβριος 2019 Velez Sarsfield

2019-2022 Police Union (βοηθός προπονητή)

2022-2024 Burgan Sport Club

2024-2025 Dar Kulaib & Al Naser Sport Club

