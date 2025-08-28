Στην πεντάδα των πρώτων σκόρερ του Παγκοσμίου η Ανθούλη (pic)

Η νεαρή διαγώνια πραγματοποίησε εντυπωσιακό τουρνουά στην Ταϊλάνδη, αποτελώντας βασικό «όπλο» της Εθνικής ομάδας. Σε μόλις τρεις αγώνες σημείωσε 66 πόντους.
Με αυτόν τον απολογισμό, η Ανθούλη κατέλαβε την 5η θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδή Ίζαμπελ Χάακ με 95 πόντους, ενώ δεύτερη είναι η Αργεντινή Μπιάνκα Κούνιο με 70. Ακολουθεί η Μεξικανή Σοφία Μαλδονάδο με 68 πόντους, ενώ στην τέταρτη θέση φιγουράρει η αρχηγός της Γαλλίας, Έλενα Καζότ, με 66, όσους και η Ελληνίδα διεθνής.
Η λίστα με τις πρώτες σκόρερ των ομίλων:
- Ίζαμπελ Χάακ: 95 πόντοι (85 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 5 άσσοι)
- Μπιάνκα Κούνιο: 70 πόντοι (63 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 1 άσσος)
- Σοφία Μαλδονάδο: 68 πόντοι (64 επιθέσεις, 4 μπλοκ)
- Έλενα Καζότ: 66 πόντοι (58 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 2 άσσοι)
- Μάρθα Ανθούλη: 66 πόντοι (58 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 3 άσσοι)