Στην πεντάδα των πρώτων σκόρερ του Παγκοσμίου η Ανθούλη (pic)

Μια ξεχωριστή διάκριση πέτυχε η Μάρθα Ανθούλη, καθώς με τις εμφανίσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες πέντε σκόρερ της διοργάνωσης.

Η νεαρή διαγώνια πραγματοποίησε εντυπωσιακό τουρνουά στην Ταϊλάνδη, αποτελώντας βασικό «όπλο» της Εθνικής ομάδας. Σε μόλις τρεις αγώνες σημείωσε 66 πόντους.

Με αυτόν τον απολογισμό, η Ανθούλη κατέλαβε την 5η θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδή Ίζαμπελ Χάακ με 95 πόντους, ενώ δεύτερη είναι η Αργεντινή Μπιάνκα Κούνιο με 70. Ακολουθεί η Μεξικανή Σοφία Μαλδονάδο με 68 πόντους, ενώ στην τέταρτη θέση φιγουράρει η αρχηγός της Γαλλίας, Έλενα Καζότ, με 66, όσους και η Ελληνίδα διεθνής.

Η λίστα με τις πρώτες σκόρερ των ομίλων: