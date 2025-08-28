Έφτασε στην Αθήνα η αποστολή της Εθνικής Γυναικών (pics)

Μετά από ένα ταξίδι που διήρκησε σχεδόν 20 ώρες η αποστολή της Εθνικής Γυναικών πάτησε το πόδι της επί ελληνικού εδάφους.

Τσιανγκ Μάι, Μπανγκόκ, Μπαχρέιν με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το πρόγραμμα στο ταξίδι της γαλανόλευκης με την επιστροφή να κρύβει ανάμεικτα συναισθήματα.

Από τη μια η ικανοποίηση για την επιστροφή μας στη γιορτή του παγκόσμιου βόλεϊ και την προσπάθεια που κατέβαλλε όλη η ομάδα κι από την άλλη η απογοήτευση για τις λεπτομέρειες που χάθηκε η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τις αθλήτριες και το προπονητικό τιμ υποδέχθηκαν η Γενική Γραμματέας της ΕΟΠΕ Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Ειδική Γραμματέας Άντα Βαφειάδου και ο Βαγγέλης Περόπουλος, οι οποίες συνεχάρησαν όλα τα μέλη της αποστολής για την εξαιρετική εικόνα που παρουσίασαν και τις ευχαρίστησαν για την προσπάθεια που κατέβαλλαν όλο το καλοκαίρι.

Η τελευταία εικόνα είχε αρκετή συγκίνηση καθώς μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες (από την πρώτη συγκέντρωση της σεζόν στην Κοζάνη) είχε φτάσει η ώρα του αποχαιρετισμού, αλλά παρόλο που σε λίγες ημέρες όλα τα κορίτσια θα ξεκινήσουν προπονήσεις με τις ομάδες τους, ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει το επόμενο καλοκαίρι.