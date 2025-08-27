Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα από την ΕΡΤ2 - Η τελική κατάταξη της Ελλάδας

Η Εθνική Γυναικών αποχαιρέτησε την Ταϊλάνδη με ψηλά το κεφάλι και επιστρέφει τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα, αλλά η διοργάνωση από την Παρασκευή μπαίνει στην τελική της ευθεία με την ΕΡΤ2 να μεταδίδει όλες τις αναμετρήσεις έως και τον τελικό.

Η Ελλάδα κατέλαβε την 21η θέση μεταξύ 32 χωρών, καθώς Ουκρανία και Ισπανία επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και ολοκλήρωσαν με νίκες στους τελευταίους αγώνες που έδωσαν. Μάλιστα και οι δύο προσπέρασαν και την Σουηδία και πήραν την 17η και 18η αντίστοιχα.

ΘΕΣΕΙΣ 17-24

17.Ουκρανία

18.Ισπανία

19. Σουηδία

20. Κένυα

21. Ελλάδα

22. Αργεντινή

23. Κούβα

24. Μεξικό

ΘΕΣΕΙΣ 25-32

25. Τσεχία

26. Κολομβία

27. Πουέρτο Ρίκο

28. Αίγυπτος

29. Βουλγαρία

30. Σλοβακία

31. Βιετνάμ

32.Καμερούν

Αύριο, Πέμπτη 28 Αυγούστου, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, καθώς όλες οι ομάδες έχουν ρεπό. Οι αναμετρήσεις της φάσης των «16» ξεκινούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των μεταδόσεων από την ΕΡΤ2 έχει ως εξής:

Φάση των «16»

Παρασκευή 29/8

13:00, Ολλανδία - Σερβία

16:30, Ιαπωνία - Ταϊλάνδη

Σάββατο το 30/8

13:00, Ιταλία-Γερμανία

16:30, Πολωνία-Βέλγιο

Κυριακή 31/8

13:00, Κίνα-Γαλλία

16:30, Βραζιλία-Άγιος Δομίνικος

Δευτέρα 1/9

13:00, ΗΠΑ-Καναδάς

16:30, Τουρκία-Σλοβενία

Προημιτελικοί

Τετάρτη 3/9

Α, 13:00, Νικητής Ολλανδία/Σερβία-Νικητής Ιαπωνία/Ταϊλάνδη

Β, 16:30, Νικητής Ιταλία/Γερμανία-Νικητής Πολωνία/Βέλγιο

Πέμπτη 4/9

Γ, 13:00, Νικητής ΗΠΑ/Καναδάς-Νικητής Τουρκία/Σλοβενία

Δ, 16:30, Νικητής Κίνα/Γαλλία-Νικητής Βραζιλία/Άγιος Δομίνικος

Ημιτελικοί

Σάββατο 6/9

Ε, 11:30, Νικητής Α-Νικητής Γ

Στ, 15:30, Νικητής Β-Νικητής Δ

Κυριακή 7/9