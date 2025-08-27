Η Κονέο στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό (vid)

Μετά τη Στεβάνοβιτς, στην ελληνική πρωτεύουσα έφτασε και η Αμάντα Κονέο, η οποία προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έκανε τις πρώτες της δηλώσεις ως νέα αθλήτρια της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους από τις 21 Αυγούστου, ωστόσο στην πρώτη προπόνηση δεν έδωσαν το «παρών» η Κονέο, η Κούμπουρα, η Τερζόγλου και η Αρτακιανού, λόγω των υποχρεώσεών τους με την Εθνική στο Παγκόσμιο, όπως και ο τεχνικός Μπράνκο Κοβάσεβιτς.

Η δήλωση της Κονέο κατά την άφιξή της στην Ελλάδα:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα αγωνίζομαι εδώ, αυτή τη σεζόν. Ανυπομονώ! Οι στόχοι μου για τη σεζόν είναι, να κερδίσουμε τα πάντα! Πραγματικά, ανυπομονώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Πάμε».