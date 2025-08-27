Μαριαλένα Αρτακιανού: Αποχώρησε από την Εθνική μετά από 12 χρόνια

Μετά από 12 χρόνια γεμάτα αφοσίωση και συγκινήσεις, η έμπειρη λίμπερο Μαριαλένα Αρτακιανού ανακοίνωσε το τέλος της παρουσίας της στην Εθνική Γυναικών, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

Από το 2013, όταν φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο στους Μεσογειακούς Αγώνες, έως και τον Αύγουστο του 2025, η Αρτακιανού αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την ομάδα. Η πορεία της περιλάμβανε συμμετοχές σε τρία Ευρωπαϊκά και ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της αξέχαστες στιγμές και έντονα συναισθήματα.

Η ίδια έκανε την εξής ανάρτηση - δήλωση

«Ένας όμορφος κύκλος 12 χρόνων στην Εθνική ομάδα κλείνει σήμερα για εμένα. Είμαι πολύ συγκινημένη και παράλληλα χαρούμενη για όλη αυτή την πορεία των τόσων χρόνων.

Θέλω πάνω από όλα να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές και τις προπονήτριες που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα σταφ, όλες τις συναθλήτριές μου που περάσαμε μαζί τα καλοκαίρια, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, και ήμασταν όλη μέρα μέσα σε ένα γήπεδο δουλεύοντας ασταμάτητα.

Επίσης, να ευχαριστήσω και την ΕΟΠΕ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μας και χρόνο με τον χρόνο είναι περισσότερο κοντά στο σταφ και στους αθλητές για να καλύπτουν όσο περισσότερο μπορούν τις ανάγκες μας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια».