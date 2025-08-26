Ήττα για τη Εθνική βόλεϊ γυναικών, στις λεπτομέρειες από τη Γαλλία

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ολοκλήρωσε με ψηλά το κεφάλι τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Γαλλία.

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Γαλλία, όμως ένα αγωνιστικό «μπλακ άουτ» στο τρίτο και το τέταρτο σετ της στέρησε τη νίκη και την πρόκριση, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 σετ, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη.

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-17 και άγγιξε το 2-1, όμως στο πιο κρίσιμο σημείο δεν κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση. Το τρίτο σετ χάθηκε στις λεπτομέρειες (26-28) και στο τέταρτο η Γαλλία είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο, κλείνοντας το ματς με 25-17.

Πρώτη σκόρερ της ελληνικής ομάδας ήταν η Μάρθα Ανθούλη με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική παρουσία είχαν και οι Μπακοδήμου (16 π.), Στράντζαλη (15 π.) και Τοντάι (10 π.). Από πλευράς Γαλλίας, ξεχώρισε η Καζοτέ με 25 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν οι Εντιαγέ (19 π.) και Ροτάρ (13 π.).

Παρά τον αποκλεισμό, η προσπάθεια της Εθνικής ομάδας ήταν αξιοσημείωτη και αξίζει το χειροκρότημα, καθώς για περισσότερα από τρία σετ στάθηκε ισάξια απέναντι σε μια ιδιαίτερα δυνατή αντίπαλο.

Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25)