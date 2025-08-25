Χωρίς Τερζόγλου η Εθνική Γυναικών με Γαλλία – Φαρυγγίτιδα ο Οικονόμου

Με προβλήματα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής γυναικών βόλεϊ ενόψει του «τελικού» με τη Γαλλία για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη.

Η Κυριακή Τερζόγλου δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Έπειτα από εισήγηση του ιατρικού επιτελείου, ο Απόστολος Οικονόμου δεν μπορεί να την υπολογίζει.

Δυσκολίες αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, καθώς από το πρωί της Δευτέρας ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα και έχει χάσει τη φωνή του, ωστόσο ξεκίνησε ειδική αγωγή ώστε να είναι παρών στο σημαντικό παιχνίδι.

Η αναμέτρηση με τη Γαλλία θα αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.