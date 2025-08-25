«Τελικός» πρόκρισης για την Εθνική Γυναικών απέναντι στη Γαλλία

Η σπουδαία νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο ανήκει ήδη στο παρελθόν και η Εθνική γυναικών στρέφει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την πρόκριση.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου (12:00, ΕΡΤ-2) η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre, σε μια αναμέτρηση που έχει τον χαρακτήρα «τελικού» για την πορεία της στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη Γαλλία, παρακολουθώντας τον αγώνα της απέναντι στη Βραζιλία, ώστε να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία προέρχεται από μια δυνατή πορεία στο Nations League (9η θέση), η «γαλανόλευκη» δεν δείχνει φόβο, αλλά αντίθετα αντλεί κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι απόψεις δύο αθλητριών που γνωρίζουν καλά το γαλλικό βόλεϊ, η Τζίνα Λαμπρούση και η Αριστέα Τοντάι, έχοντας αγωνιστεί στη Μιλούζ με σημαντικές επιτυχίες.

Η Τζίνα Λαμπρούση, που αγωνίστηκε με επιτυχία στη Μιλούζ από το 2020 έως το 2022 κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και σούπερ καπ, και η Αριστέα Τοντάι που πανηγύρισε πέρυσι το κύπελλο με τη Μιλούζ, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη δυναμική του γαλλικού πρωταθλήματος και της Εθνικής ομάδας.

Η Τζίνα Λαμπρούση δήλωσε: «Η Γαλλία είναι μία ομάδα που μετά το ευρωπαϊκό του 2019 που την είχαμε νικήσει, έχει ανέβει αρκετά επίπεδα. Έχει νέες αθλήτριες και μαζί με τις πιο έμπειρες έχει μεγάλη δυναμική και βάθος πάγκου. Έχει εξελιχθεί σε μία ομάδα υψηλού επιπέδου. Εμείς θα δώσουμε το 150% του εαυτού μας και να κάνουμε την έκπληξη για να πάρουμε τη νίκη. Είναι στόχος μας. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Αρκετές αθλήτριες παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα, δύο αγωνίζονται στη Μόντσα που ήταν και η Λαμπρινή (Κωνσταντινίδου). Είναι μία ομάδα με υποδοχή και ύψος στο φιλέ. Καλό μπλοκ-άμυνα και πρέπει να πιέσουμε στο σερβίς. Να τις πάμε μακριά από το φιλέ για να παίζει η πασαδόρος ψηλές μπάλες για να μπορούμε και εμείς να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι τους».

Η Αριστέα Τοντάι είπε: «Αρκετές αθλήτριες της Γαλλίας τις αντιμετώπισα στο γαλλικό πρωτάθλημα πέρυσι, αλλά υπάρχουν και άλλες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Επίσης, ο προπονητής τους, ο Γκονζάλες Ερνάντες, πέρυσι ήταν στη Ναντ, την οποία αντιμετωπίσαμε πολλές φορές με τη Μιλούζ. Το δυνατό σημείο τους είναι η υποδοχή και παίζουν σε γρήγορες ταχύτητες. Όχι όπως η Βραζιλία, αλλά παραμένουν γρήγορες στην ανάπτυξη. Πρέπει να πιέσουμε στο σερβίς για να χαλάσουμε την υποδοχή τους, γιατί η πασαδόρος, όταν έχει καλές συνθήκες, δύσκολα κάνει λάθος. Είναι γενικά μία ομάδα που δεν κάνει πολλά λάθη. Θα χρειαστεί να πιέσουμε και στο μπλοκ-άμυνα, ώστε να τις δυσκολέψουμε και να πιεστούν ψυχολογικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένες και ενωμένες, πάνω απ’ όλα. Η Γαλλία είναι πιο έμπειρη από εμάς, με περισσότερες παραστάσεις, αλλά έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ και δεν είναι τόσο συμπαγής».