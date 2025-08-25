Πρώτη συγκέντρωση για τα τμήματα βόλεϊ του Παναθηναϊκού στο Μετς (pics)

Με χαμόγελα και αισιοδοξία ξεκίνησε επίσημα η νέα σεζόν για τα τμήματα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των γυναικών στο κλειστό του Μετς, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και η αντίστοιχη των ανδρών.

Στην πρώτη τους συγκέντρωση οι «πράσινες» δέχτηκαν το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος, τη Γενική Γραμματέα κα Κυριακή Γαλάνη, τον διευθυντή αγωνιστικού Σωτήρη Πανταλέων, τον διευθυντή του Συλλόγου κ. Δημήτρη Μιχαλόπουλο και τον Ρούλη Αγραπιδάκη.

Η προετοιμασία άρχισε με τις Κωνσταντίνου, Σάμανταν, Αντωνακάκη, Χατζηευστρατιάδου, Τάνη, Παπά, Παπαγεωργίου, Γιώτα, Ράπτη, Φεντούσιο-Λαμπρόφσκα, Μπένετ και Γουάιτ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθούν η Πέννυ Ρόγκα, ο βοηθός προπονητή Ντομινίκ Φαμπιάνοβιτς και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, μετά το τέλος των υποχρεώσεών της με την Εθνική ομάδα.

Το επιτελείο του Παναθηναϊκού στις γυναίκες:

Προπονητής: Αλεσάντρο Τσιαπίνι

Βοηθοί προπονητές: Ντομινίκ Φαμπιάνοβιτς, Άγκι Μπάμπουλη

Στατιστικολόγος: Βασίλης Μακρής

Γυμναστής: Λεωνίδας Χριστακίδης

Φυσιοθεραπευτής: Ναπολέων Χαρίσης

Φυσικοθεραπευτής: Χαράλαμπος Γκανάς

Τιμ μάνατζερ: Νίκος Λάζος

Διευθυντής αγωνιστικού: Σωτήρης Πανταλέων

Την ίδια μέρα, στο ίδιο γήπεδο, ξεκίνησε η σεζόν και για την ανδρική ομάδα. Από πλευράς διοίκησης βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος, η Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Γαλάνη, ο διευθυντής αγωνιστικού Σωτήρης Πανταλέων, ο διευθυντής του Συλλόγου κ. Δημήτρης Μιχαλόπουλος και ο κ. Δημήτρης Γόντικας. Άπαντες καλωσόρισαν τους αθλητές της ομάδας και ευχήθηκαν για μια επιτυχημένη σεζόν.

Η πρώτη συγκέντρωση περιλάμβανε τους Πρωτοψάλτη, Νίλσεν, Χανδρινό, Κασαμπαλή, Κοντοστάθη, Σπίριτο, Παπαλεξίου, Μποκοδήμο και Μανδηλάρη. Σταδιακά αναμένεται να μπουν στην προετοιμασία οι Ανδρεόπουλος, Βουλκίδης, Σαβόφσκι, Γιάντσουκ και Γκάσμαν.

Το επιτελείο του Παναθηναϊκού στους άνδρες:

Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος

Βοηθός Προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης

Βοηθός προπονητή-Γυμναστής: Χρίστος Μπέλος

Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος

Φυσιοθεραπευτής: Ναπολέων Χαρίσης

Φυσιοθεραπευτή: Παναγιώτης Βλάχας

Τιμ Μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης

Διευθυντής αγωνιστικού: Σωτήρης Πανταλέων