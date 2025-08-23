Σε ντοκιμαντέρ η πορεία του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν (vid)

Ο Πανιώνιος βόλεϊ προχωρά σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής ICARUS Sports για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει όλο το ταξίδι της ομάδας τη σεζόν 2025/26.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με το τέλος της χρονιάς και θα προβληθεί το καλοκαίρι του 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ζήσει τις στιγμές, τα παρασκήνια και την πορεία του «Ιστορικού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ, επιθυμεί να πρωτοπορήσει και να προσφέρει στο κοινό της ομάδας, αλλά και στους φίλους του αθλήματος την ευκαιρία να «ζήσουν» κάθε στιγμή της

πολυαναμενόμενης σεζόν. Με σκοπό να αναδείξει τη συνολική προσπάθεια, προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής ICARUS Sports για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με την ολοκλήρωση της σεζόν 2025/2026, στο οποίο θα αποτυπωθεί όλο το ταξίδι.

Παρέχοντας πρόσβαση στο ανακαινισμένο «σπίτι» της ομάδας και ανοίγοντας ένα «παράθυρο» για το τηλεοπτικό συνεργείο της ICARUS Sports στην καθημερινότητά της, η φετινή πορεία της ομάδας του Πανιωνίου, αλλά και η διαδρομή που διένυσε η διοίκηση για να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα ξεδιπλωθούν το προσεχές καλοκαίρι στην οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ θα καταγράψει στιγμές που μέχρι σήμερα παρέμεναν κρυφές από τα μάτια του κόσμου. Συγκινήσεις, θυσίες, στιγμές-κλειδιά και ανθρώπινες ιστορίες που ξεπερνούν τον αθλητισμό, θα ξετυλιχθούν για πρώτη φορά με τρόπο που θα εκπλήξει ακόμα και τους πιο πιστούς φίλους του Πανιωνίου.

Η ιστορική αυτή σεζόν, που σηματοδοτεί την επιστροφή του Πανιωνίου σε κορυφαίο επίπεδο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα αναδείξει το σύλλογο, το άθλημα, τους ανθρώπους που φορούν κι εκπροσωπούν με περηφάνια τα κυανέρυθρα, τους φιλάθλους του «Ιστορικού» καθώς και τους χορηγούς/υποστηρικτές της προσπάθειας».