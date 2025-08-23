Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Ελλάδας με το Πούερτο Ρίκο

Η ζήτηση για τον αγώνα είναι τεράστια, καθώς τα 4.400 εισιτήρια του Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre έχουν ήδη εξαντληθεί και οι διεθνείς θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ακόμη μία ξεχωριστή εμπειρία.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 16:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-2.
Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα «τελικού» για αμφότερες τις ομάδες. Η Ελλάδα χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στη φάση των «16», ενώ και το Πούερτο Ρίκο, που ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία στην πρεμιέρα, βρίσκεται στην ίδια θέση.
Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
- Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
- Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
- 12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
- 15:30: Βραζιλία – Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- 12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
- 15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
Η βαθμολογία:
- Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)
- Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)
- Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)
- Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)