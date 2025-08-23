Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Ελλάδας με το Πούερτο Ρίκο

Μετά την πρεμιέρα απέναντι στη Βραζιλία, η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στρέφει το βλέμμα της στη δεύτερη αναμέτρηση του Γ’ ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει το Πούερτο Ρίκο στην Τσιανγκ Μάι.

Η ζήτηση για τον αγώνα είναι τεράστια, καθώς τα 4.400 εισιτήρια του Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre έχουν ήδη εξαντληθεί και οι διεθνείς θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ακόμη μία ξεχωριστή εμπειρία.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 16:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-2.

Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα «τελικού» για αμφότερες τις ομάδες. Η Ελλάδα χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στη φάση των «16», ενώ και το Πούερτο Ρίκο, που ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία στην πρεμιέρα, βρίσκεται στην ίδια θέση.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία: