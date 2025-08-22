Οικονόμου: «Με τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο θέλουμε το κάτι παραπάνω»

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών έκανε το πρώτο της βήμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα απέναντι στη Βραζιλία, σε μια πρεμιέρα που συνδύασε εμπειρία και υψηλές απαιτήσεις.

Παρά το δύσκολο έργο απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, οι διεθνείς έδειξαν διάθεση και πάλεψαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αποκομίζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου στάθηκε στην αξία του αγώνα για την ψυχολογία και την προετοιμασία της ομάδας, ενώ η πασαδόρος Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η διαγώνια Μάρθα Ανθούλη μίλησαν για την εμπειρία της πρεμιέρας και τους στόχους που ακολουθούν στους επόμενους αγώνες του ομίλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση. Καλώς ή κακώς η Βραζιλία είναι 2-3 ταχύτητες πάνω από εμάς. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε στα όρια μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κρατήσουμε την υποδοχή και να έχουμε καλό side out. Στο πρώτο σετ τα καταφέραμε μέχρι τα μέση του σετ, στα άλλα σετ μας έφευγαν λίγο πιο νωρίς. Εγώ κρατάω τη μεγάλη εικόνα, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση των αθλητριών μου. Θεωρώ ότι βρήκαμε τον ρυθμό που θέλαμε και με τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο θέλουμε το κάτι παραπάνω.

Τέτοια ματς σε εξελίσσουν σαν ομάδα, σου δίνουν τα εφόδια προκειμένου να είσαι πιο έτοιμος για τα επόμενα ματς. Εμείς κρατάμε ότι όλες οι αθλήτριες έδειξαν ετοιμοπόλεμες, έχουν ρυθμό και κρατάμε την εκπληκτική εμφάνιση της Μάρθας. Θέλουμε να βοηθήσουν και οι άλλες αθλήτριες λίγο περισσότερο στο σκοράρισμα, να κρατήσουμε την ίδια υποδοχή και να πάμε και ακόμη καλύτερα. Εγώ θέλω σε κάθε ματς να βλέπουμε μία καλύτερη εμφάνιση και να βλέπω τη μαχητικότητα και αγωνιστικότητα που είδα σήμερα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι η Μέκκα του βόλεϊ γυναικών. Υπάρχουν σταρ αθλητές και προπονητές, η διοργάνωση είναι άψογη και νιώθουμε τυχεροί και ευλογημένοι που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση».



Η πασαδόρος της Εθνικής Λαμπρινή Κωνσταντινίδου τόνισε: «Ξεκινήσαμε το παγκόσμιο παίζοντας απέναντι στο Νο2 του κόσμου, την Βραζιλία. Αυτό σημαίνει πως μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να δοκιμαστούμε απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο και να πάρουμε ό,τι μας αναλογούσε. Θέλαμε να το παλέψουμε και να το χαρούμε και πιστεύω πως η ομάδα το έκανε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Τώρα βλέπουμε μπροστά μας τους αγώνες με το Πόρτο Ρίκο και την Γαλλία. Δύο ομάδες που με προσπάθεια μπορούμε να τις φέρουμε στα μέτρα μας και στόχος είναι να γράψουμε τη δική μας ιστορία για τη πρώτη μας νίκη. Η εμπειρία σήμερα ήταν απίστευτη, η ατμόσφαιρα πολύ ωραία και όλοι οι φίλαθλοι μας αγκάλιασαν. Είναι όλοι ευγενικοί και πρόσχαροι και μας έκαναν να αισθανθούμε οικεία».

Η κορυφαία της Εθνικής μας ομάδας Μάρθα Ανθούλη τόνισε: «Είναι τρελό, είναι σαν να ζούμε ένα όνειρο. Είναι τιμή για εμάς να παίζουμε με τη Βραζιλία, μία από τις κορυφαίες ομάδες. Ίσως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση για εμάς, αλλά είμαστε χαρούμενες για την προσπάθεια μας. Ομάδες όπως η Βραζιλία κάνουν τέλεια τα βασικά, κάθε φορά. Έχουν τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή ψυχραιμία. Για εμάς είναι η πρώτη μας φορά εδώ, το απολαμβάνουμε και θα κάνουμε ότι μπορούμε για την πρόκριση».