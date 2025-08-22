Ιδανική πρεμιέρα για τη Γαλλία, 3-1 το Πουέρτο Ρίκο στον Γ' όμιλο

Η Εθνική ομάδα της Γαλλίας με κορυφαίες της Εντιαγέ, Καζότ (είχαν από 21 πόντους) επικράτησε με 3-1 του Πουέρτο Ρίκο στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του Γ' ομίλου στον οποίο μετέχει και η Εθνική Ελλάδας.

Οι τρικολόρ ήταν καλύτερες σε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού (8-2 οι άσσοι, 13-7 τα μπλοκ, 41%-30% η επίθεση), αλλά τα 31 της λάθη παραλίγο να της κοστίσουν.



Στο πρώτο σετ βρέθηκε να χάνει με 22-19 και το γύρισε σε 22-25 με τα τρομερά σερβίς της Εντιαγέ, με το Πουέρτο Ρίκο να μειώνει σε 1-2, αλλά η εκκίνηση του στο δ' σετ ήταν καταστροφική (2-8, 4-12) και εκεί κρίθηκαν όλα. Τα σετ: 22-25, 18-25, 25-21, 14-25 Πουέρτο Ρίκο (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 4 (2/3 επ., 2 άσσοι), Βάσκεθ 12 (11/35 επ., 1 μπλοκ, 55% υπ.-27% άριστες), Ρέγιες 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Ορτίθ 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Σαντιάγο 3 (3/15 επ., 20% υπ.-12% άριστες), Τσάμπιον 11 (11/35 επ.) / Βενέγας (λ, 52% υπ.-28% άριστες), Χόλινγσουορθ 1 (1/8 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ, Ερνάντεθ 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Σάντος 3 (3/15 επ., 59% υπ.-18% άριστες). Γαλλία (Σες Ερναντές): Καζότ 21 (29/44 επ., 1 άσσος, 63% υπ.-33% άριστες), Εντιαγέ 21 (14/39 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Φανγκεντού 8 (5/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβές 10 (5/10 επ., 5 μπλοκ), Ντανάρ-Σελόζ 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Ροτά 10 (8/28 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ.-42% άριστες) / Ζελίν (λ, 76% υπ.-48% άριστες), Ζιαρντίνο, Στογίλκοβιτς, Ζικέλ 1 (1/2 επ.).