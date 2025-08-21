Ξεκίνησε προετοιμασία ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ξεκίνησε την Πέμπτη (21/8) την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-26, με την πρώτη συγκέντρωση να γίνεται στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν στη νέα χρονιά με διάθεση και υψηλούς στόχους, ενώ από την πρώτη προπόνηση απουσίασαν ο προπονητής Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και οι διεθνείς Μαριαλένα Αρτακιανού, Κυριακή Τερζόγλου και Αμάντα Κονέο.

Η Μελίνα Εμμανουηλίδου τόνισε: «Νέα χρονιά! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες, πολύ χαρούμενες. Εύχομαι υγεία σε όλη την ομάδα, σε όλες τις αθλήτριες. Οι στόχοι μας είναι υψηλοί, όπως πάντα και θέλουμε να τους πετύχουμε. Ανυπομονούμε να μαζευτούμε όλες οι αθλήτριες και ο προπονητής μας και να αρχίσουμε τη νέα σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενη για τα κορίτσια που έχουν έρθει, τόσο ως χαρακτήρες όσο και ως αθλήτριες. Η ομάδα έκανε τις καλύτερες επιλογές και έχουμε μεγάλη όρεξη να το δείξουμε στο γήπεδο».