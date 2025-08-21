Οικονόμου: «Στα όριά μας για την Εθνική όλων των Ελλήνων» (vid)

Η Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Τσιανγκ Μάι, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος βόλεϊ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου, μίλησε για την πορεία της ομάδας στις πρώτες ημέρες στην Ταϊλάνδη, τα φιλικά με το Μεξικό, αλλά και για τη δύσκολη πρεμιέρα απέναντι στη Βραζιλία, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος.

Ο Έλληνας προπονητής τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που συμμετέχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε συναντήσει άψογες συνθήκες που παραπέμπει σε βόλεϊ υψηλού επιπέδου. Είμαστε τρίτη μέρα εδώ και θεωρώ πως έχουμε προσαρμοστεί. Η πρώτη μέρα ήταν δύσκολη γιατί είχαμε ένα μεγάλο ταξίδι. Στο πρώτο φιλικό με το Μεξικό είδα κάποια στοιχεία που ήθελα αλλά ήταν περισσότερο για ξεμούδιασμα. Στο δεύτερο μου άρεσε η προσαρμοστικότητά μας, η ενέργεια που βγάλαμε και αυτό φάνηκε από την εμφάνισή μας. Οι αθλήτριες έπαιξαν κοντά στα όρια τους και αυτό θέλω να βλέπω. Θα κάνουμε την Πέμπτη προπόνηση και ανάλυση της Βραζιλίας».

Για την πρεμιέρα με τη «σελεσάο» εξήγησε: «Η Βραζιλία είναι μία ομάδα υψηλού επιπέδου, πρέπει να παίξουμε στα όριά μας και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε έναν αγώνα με διαφορετικές ταχύτητες. Θέλουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να πάρουμε κάτι παραπάνω στο δεύτερο παιχνίδι με το Πόρτο Ρίκο και μετά θα δούμε το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι με τη Γαλλία. Γενικά είμαστε σε καλό μομέντουμ, έχουμε προσαρμοστεί στις συνθήκες της Ταϊλάνδης. Νιώθουμε μία υποχρέωση απέναντι σε όλες τις αθλήτριες που βοήθησαν και σε όλους τους προπονητές που δούλεψαν για να είναι η Εθνική μετά από πολλά χρόνια στο παγκόσμιο. Αντιπροσωπεύουμε την Εθνική ομάδα, όλων των Ελλήνων και έχουμε υποχρέωση να δείξουμε την καλή μας εικόνα και ποιο είναι το ελληνικό βόλεϊ».

Κλείνοντας, σχολίασε αν είναι θετικό το γεγονός ότι η Εθνική ξεκινά με τη Βραζιλία: «Η Βραζιλία παίζει σε υψηλές ταχύτητες, είτε είναι σε τροχιές, είτε σε σερβίς, είτε σε δύναμη. Καταλαβαίνετε ότι μετά απέναντι στο Πόρτο Ρίκο και στην Γαλλία δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς γιατί αντιμετωπίζεις στην πρεμιέρα μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο στόχος μας είναι να παίζουμε στα όριά μας και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο αγώνας με την Βραζιλία είναι να το ευχαριστηθούμε και από εκεί και πέρα όσο μας αφήσει θα είμαστε κοντά ή μακριά από το σκορ».

Με τη σειρά της η διεθνής πασαδόρος Έλενα Καρακάση, τόνισε: «Είμαστε όλες ενθουσιασμένες που είμαστε στην Ταϊλάνδη. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει που έχουμε έρθει και στην διοργάνωση που συμμετέχουμε. Είναι διαφορετικά απ'ότι έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η φιλοξενία και η ευγένεια των ανθρώπων. Είδαμε την κεντρική αρένα και ήταν εντυπωσιακή. Είμαστε χαρούμενες και τυχερές που θα αγωνιστούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω πως ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο και όταν παίζεις σε τέτοιες συνθήκες σε κάνει να θες να παίξεις ακόμα καλύτερα».

Για την πρεμιέρα με την Βραζιλία: «Μία δυνατή ομάδα και από τις καλύτερες στο κόσμο. Είμαστε το αουτσάιντερ αλλά αν κάνουμε το καλύτερο μας παιχνίδι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην Βραζιλία. θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το δικό μας παιχνίδι απέναντι στην πίεση του αντιπάλου. Δεν θα είναι εύκολο προφανώς αλλά μπορούμε να μάθουμε και πάρα πολλά από τον αγώνα αυτόν. Πρέπει να μπούμε χωρίς άγχος, να παίξουμε, να το χαρούμε και να το ζήσουμε».

Τέλος, η διεθνής ακραία Φαίη Μπακοδήμου ανέφερε: «Είναι μία πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ο κόσμος της Ταϊλάνδης μας έχει αγκαλιάσει. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι μία χώρα το βόλεϊ το αγαπάει, το αγκαλιάζει και οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι για όλες τις ομάδες που βρίσκονται εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και ελπίζω να βγει κάτι καλό. Σίγουρα όταν παίζεις με μία ομάδα που θεωρείται υπερδύναμη και αθλήτριες που βρίσκονται στον κορυφαίο επίπεδο η πρώτη σου σκέψη είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Εγώ θα πω ότι θα ήθελα να είναι στο μυαλό μας η νίκη, είτε για ένα, είτε για δύο σετ είτε για όλο το ματς. Θεωρώ ότι είναι μία νοοτροπία που θα μας βοηθήσει σαν ομάδα να πάμε στο επόμενο επίπεδο».

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο