Sold out η πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο!

Με το ξεκίνημα του 20ού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στην Ταϊλάνδη, η Ελλάδα θα ζήσει μια ξεχωριστή στιγμή.

Ο πρώτος αγώνας της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Βραζιλία, μία από τις υπερδυνάμεις του αθλήματος, θα διεξαχθεί σε κατάμεστο γήπεδο, καθώς τα 4.400 εισιτήρια της αναμέτρησης στο Τσιάνγκ Μάι εξαντλήθηκαν αστραπιαία.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 19:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας), με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η ατμόσφαιρα αναμένεται «ηλεκτρισμένη», με τη «γαλανόλευκη» να ρίχνεται στη μάχη απέναντι σε έναν παραδοσιακό «γίγαντα» του παγκόσμιου βόλεϊ.

Η παρουσία της Εθνικής στην κορυφαία διοργάνωση και μάλιστα σε μια πρεμιέρα απέναντι σε τόσο μεγάλο αντίπαλο, έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον.