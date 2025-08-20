Νικηφόρο το τελευταίο φιλικό της Εθνικής γυναικών με το Μεξικό πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Βελτιωμένη σε όλους τους τομείς και στις στατιστικές κατηγορίες, η εθνική γυναικών νίκησε το Μεξικό με 3-1 σετ, στο δεύτερο και τελευταίο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων.

Το Μεξικό βρίσκεται στο Νο24 της Παγκόσμιας κατάταξης και ήδη έχει δώσει φέτος 10 επίσημους αγώνες με ρεκόρ 7-3. Οι δύο ήττες έχουν προέλθει από το Πόρτο Ρίκο, αντίπαλο της Εθνικής γυναικών στον Γ' όμιλο και αυτός ήταν και ο λόγος που ο Απόστολος Οικονόμου θέλησε να δώσει η ομάδα δύο φιλικούς αγώνες με το Μεξικό.

Η «γαλανόλευκη» επισκέφτηκε για πρώτη φορά την κεντρική αρένα της Τσιανγκ Μάι που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Γ' και του Ζ' ομίλου του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ωστόσο το φιλικό με τις Μεξικανές το έδωσε στο βοηθητικό προπονητήριο που θα χρησιμοποιούν οι 8 χώρες που βρίσκονται στη πόλη της βόρειας Ταϊλάνδης.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου όπως και χθες, έτσι και σήμερα έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και είδε όλες να παρουσιάζονται με μεγάλη συγκέντρωση, δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα του Μουντοβόλεϊ με την Βραζιλία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-19

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-20, 23-25

3ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-16

4ο σετ: 4-8, 16-12, 21-17, 25-19

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και του Μεξικού προήλθαν από 7 άσσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 25-19) σε 80'

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 5 (4/8 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου 1 (1/2 επ.), Στράντζαλη 10 (9/17 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 22% άριστες), Μπακοδήμου 15 (13/28 επ., 2 άσσοι, 53% υπ. - 21% άριστες), Τερζόγλου 8 (6/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 22 (19/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 50% υπ. - 33% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση 3 (1/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιόγκα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 46% άριστες), Καρακάση 1 (1/1 επ.), Τσιτσιγιάννη.

ΜΕΞΙΚΟ (Νίκολα Νέγκρο): Γκερέκα 9 (7/20 επ., 2 άσσοι, 43% υπ. - 18% άριστες), Μαλντονάντο 21 (20/58 επ., 1 μπλοκ), Κάστρο 4 (3/16 επ., 1 άσσος, 75% υπ. - 38% άριστες), Ουνγκ 1 (1 μπλοκ), Ούρλας 6 (2/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σολάρ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ) / Λαντέρος (λ, 36% υπ. - 36% άριστες), Μουνόζ (λ), Μπρίτσιο, Μαρκές 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Ριβέρα, Πάρα 8 (6/19 επ., 2 άσσοι, 62% υπ. - 25% άριστες), Φλόρες 2 (2/8 επ.).