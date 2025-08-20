Επέστρεψε στον Φοίνικα Σύρου ο Κωστόπουλος

Στη Σύρο επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια ο Βασίλης Κωστόπουλος, καθώς συμφώνησε να φορέσει ξανά τη φανέλα του Φοίνικα.

Αναλυτικά:

Ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας του με τον Βασίλη Κωστόπουλο για τη σεζόν 2025/2026.

Ο 30χρονος (1.98μ.) ακραίος επιστρέφει στη Σύρο μετά από τέσσερα χρόνια για μια δεύτερη θητεία στον Φοίνικα. Στην πρώτη του παρουσία στο "Πειρατικό" τη διετία 2019-2021, ο Έλληνας ακραίος πανηγύρισε μαζί μας την κατάκτηση του League Cup τη σεζόν 2020/21.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Κωστόπουλος κατέκτησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού τρεις εγχώριους τίτλους (Κύπελλο, League Cup, Super Cup) και έφτασε ως τα προημιτελικά του CEV Champions League. Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Παναθηναϊκό, Κηφισιά, United Volleys Frankfurt, Παναχαϊκή και Πανερυθραϊκό.

"Χαίρομαι που επιστρέφω στην ομάδα του Φοίνικα μετά από τέσσερα χρόνια. Ελπίζω να έχουμε πρωτίστως μια υγιή χρονιά και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας", ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.

Βασίλη, σου ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία και επίτευξη των συλλογικών και ατομικών στόχων και σε περιμένουμε στη Σύρο για μια όμορφη αγωνιστική χρονιά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2012-2015 Πανερυθραϊκός Α.Σ.

2015-2018 Παναχαϊκή

2018-2019 United Volleys Frankfurt

2019-2021 Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

2021-2022 ΑΟΠ Κηφισιάς

2022-2024 Παναθηναϊκός Α.Ο.

2024-2025 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.