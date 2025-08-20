Νέσιτς: «Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ντράγκαν Νέσιτς θα συνεχίσει και φέτος να ηγείται της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, καλούμενος να οδηγήσει τον «Ιστορικό» σε νέες επιτυχίες.

Ο Σέρβος προπονητής μοιράστηκε τις πρώτες εντυπώσεις του για τη σεζόν, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας να φέρει χαρά στους οπαδούς:

«Οι εντυπώσεις μου όταν είδα την ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο ήταν εκπληκτικές. Το ίδιο θα επαναλάβω και φέτος. Έχουμε ένα εξαιρετικό γήπεδο και μία τρομερή ποιότητα σαν ομάδα. Πλέον είναι στο χέρι μας να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας».

Από την πλευρά των παικτριών, η λίμπερο Ξένια Κακουράτου, η οποία παραμένει για τρίτη σεζόν στην ομάδα, έστειλε το μήνυμα ενθουσιασμού και φιλοδοξίας:

«Αρχικά θα ευχηθώ να έχουμε όλοι καλή χρονιά με υγεία. Είμαστε όλες πολύ ενθουσιασμένες με το γήπεδο και πολύ χαρούμενες που ξεκινήσαμε την προπόνηση σε πολύ όμορφο κλίμα. Οι στόχοι της ομάδας εναρμονίζονται με τους δικούς μου και είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους, ακόμα και τον ευρωπαϊκό. Ελπίζω να έχουμε την υγεία μας και να τα καταφέρουμε. Από πέρσι έχουμε δεθεί πολύ με τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος μας στηρίζει πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενες γι’ αυτό και τους περιμένουμε σε κάθε παιχνίδι μας στο καινούργιο γήπεδο».

Η πασαδόρος Εύη Φλιάκου, επιστρέφοντας στον Πανιώνιο μετά από χρόνια, χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν ιδιαίτερα σημαντική:

«Επιστρέφω μετά από πολλά χρόνια στον Πανιώνιο. Είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για το σύλλογο, έχει γίνει ανακαίνιση στο γήπεδο και οι στόχοι της ομάδας είναι πολύ υψηλοί, οπότε είναι τιμή μου που βρίσκομαι ξανά στην ομάδα. Ήμασταν όλες πολύ χαρούμενες και ενθουσιασμένες που βρεθήκαμε στο γήπεδο. Υπάρχει πολλή όρεξη για δουλειά, η χρονιά για όλες μας είναι πολύ σημαντική».