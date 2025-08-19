Πανιώνιος: Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας με βλέμμα στο μέλλον

Με αισιοδοξία και υψηλές φιλοδοξίες ξεκίνησε τη Δευτέρα (19/8) η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου για τη σεζόν 2025-26.

Οι «κυανέρυθρες» συγκεντρώθηκαν στο ανακαινισμένο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας», εκεί όπου ο προπονητής Νέσιτς και οι συνεργάτες του έδωσαν το πρώτο στίγμα για τη δουλειά που θα ακολουθήσει, με τη διοίκηση να δίνει επίσης το παρών.

Απουσίασαν από την έναρξη οι διεθνείς Τζίνα Λαμπρούση, Μαρτίνα Ξανθοπούλου και Μαρλένα Κοβαλέφσκα, οι οποίες βρίσκονται στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τις Εθνικές ομάδες.

Ο Πανιώνιος θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στη νέα Volley League Γυναικών, επενδύοντας τόσο στη δυνατή του βάση όσο και στις νέες προσθήκες, με στόχο μια χρονιά γεμάτη προοπτικές και διακρίσεις.