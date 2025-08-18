Έφτασε στην Ταϊλάνδη η Εθνική γυναικών, θερμή υποδοχή στην Τσιάνγκ Μάι

Κατά την άφιξη, η αποστολή έγινε δεκτή με μια ζεστή, αλλά ταυτόχρονα λιτή και επίσημη τελετή υποδοχής.
Εκπρόσωποι της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, συνοδευόμενοι από εθελοντές, προσέφεραν στις αθλήτριες παραδοσιακά άνθη και αναμνηστικά σύμβολα της περιοχής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τον ταϊλανδέζικο πολιτισμό.
Η εθνική μας ομάδα έχει τοποθετηθεί στον απαιτητικό Γ’ όμιλο, μαζί με Βραζιλία, Γαλλία και Πουέρτο Ρίκο.
Η 14αδα που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι:
ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996
Έλενα Καρακάση, 31/01/2000
ΑΚΡΑΙΕΣ
Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996
Έλενα Μπάκα, 15/10/2001
Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000
Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008
ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ
Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004
Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003
Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999
Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993
Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001
ΛΙΜΠΕΡΟ
Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994
Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998
Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.
Το πρόγραμμα της εθνικής μας ομάδας:
Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία
15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα
15.30: Βραζιλία - Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα
15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο