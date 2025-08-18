Έφτασε στην Ταϊλάνδη η Εθνική γυναικών, θερμή υποδοχή στην Τσιάνγκ Μάι

Μετά από ένα ταξίδι που ξεπέρασε τις 24 ώρες συνολικά,-οι 13 ήταν στον αέρα-, η αποστολή της εθνικής γυναικών έφτασε το μεσημέρι (18/8) στην Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (22/8-7/9).

Κατά την άφιξη, η αποστολή έγινε δεκτή με μια ζεστή, αλλά ταυτόχρονα λιτή και επίσημη τελετή υποδοχής.

Εκπρόσωποι της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, συνοδευόμενοι από εθελοντές, προσέφεραν στις αθλήτριες παραδοσιακά άνθη και αναμνηστικά σύμβολα της περιοχής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τον ταϊλανδέζικο πολιτισμό.

Η εθνική μας ομάδα έχει τοποθετηθεί στον απαιτητικό Γ’ όμιλο, μαζί με Βραζιλία, Γαλλία και Πουέρτο Ρίκο.

Η 14αδα που έχει επιλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996

Έλενα Καρακάση, 31/01/2000

ΑΚΡΑΙΕΣ

Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996

Έλενα Μπάκα, 15/10/2001

Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000

Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ

Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004

Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003

Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999

Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993

Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001

ΛΙΜΠΕΡΟ

Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994

Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998

Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.

Το πρόγραμμα της εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο