Η Εθνική βόλεϊ γυναικών «πετάει» για την Ταϊλάνδη

Η Εθνική γυναικών «πετάει» σήμερα για την Ταϊλάνδη, προκειμένου να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η αποστολή θα φτάσει στο Μπαχρέιν, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Μπανγκόκ και από εκεί στην Τσιανγκ Μάι, πόλη που θα φιλοξενήσει τον Γ' όμιλο που αποτελείται με την Ελλάδα, την δευτεραθλήτρια κόσμου Βραζιλία, το Πουέρτο Ρίκο και την Γαλλία. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει το πρωί της Δευτέρας (18/8).

Στις 19 και 20 Αυγούστου η εθνική ομάδα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με το Μεξικό, που θα βρίσκεται και αυτό στην Τσιανγκ Μάι για τον Ζ' όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Κίνα, την Κολομβία και τον Άγιο Δομίνικο.

Η 14αδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996

Έλενα Καρακάση, 31/01/2000

ΑΚΡΑΙΕΣ

Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996

Έλενα Μπάκα, 15/10/2001

Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000

Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ

Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004

Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003

Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999

Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993

Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001

ΛΙΜΠΕΡΟ

Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994

Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998

Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο

