Η Εθνική βόλεϊ γυναικών «πετάει» για την Ταϊλάνδη

Η αποστολή θα φτάσει στο Μπαχρέιν, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Μπανγκόκ και από εκεί στην Τσιανγκ Μάι, πόλη που θα φιλοξενήσει τον Γ' όμιλο που αποτελείται με την Ελλάδα, την δευτεραθλήτρια κόσμου Βραζιλία, το Πουέρτο Ρίκο και την Γαλλία. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει το πρωί της Δευτέρας (18/8).
Στις 19 και 20 Αυγούστου η εθνική ομάδα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με το Μεξικό, που θα βρίσκεται και αυτό στην Τσιανγκ Μάι για τον Ζ' όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Κίνα, την Κολομβία και τον Άγιο Δομίνικο.
Η 14αδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα:
ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996
Έλενα Καρακάση, 31/01/2000
ΑΚΡΑΙΕΣ
Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996
Έλενα Μπάκα, 15/10/2001
Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000
Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008
ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ
Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004
Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003
Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999
Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993
Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001
ΛΙΜΠΕΡΟ
Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994
Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998
Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.
Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:
Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία
15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα
15.30: Βραζιλία - Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα
15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο