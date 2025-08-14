Στην ΕΡΤ οι αγώνες της Εθνικής Γυναικών στην Ταϊλάνδη - Το πρόγραμμα

Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη, με την ΕΡΤ να έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης.

Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά και τους τρεις αγώνες της Ελλάδας στον Γ’ όμιλο, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Τσιανγκ Μάι, καθώς και ένα επιπλέον παιχνίδι από κάθε αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Παράλληλα, η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει τη μετάδοση των ημιτελικών και του τελικού.

Η πρεμιέρα της Εθνικής μας είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Η «γαλανόλευκη» αγωνίζεται στον Γ’ όμιλο, που φιλοξενείται στην πόλη Τσιανγκ Μάι, μαζί με τη Βραζιλία, τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο

Α' ΟΜΙΛΟΣ (Μπανγκόγκ): Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Σουηδία, Ολλανδία

Β' ΟΜΙΛΟΣ (Πουκέτ): Ιταλία, Σλοβακία, Κούβα, Βέλγιο

Γ' ΟΜΙΛΟΣ (Τσιάνγκ Μάι): Βραζιλία, Ελλάδα, Γαλλία, Πουέρτο Ρίκο

Δ' ΟΜΙΛΟΣ (Ρατσασίμα): Η.Π.Α., Σλοβενία, Αργεντινή, Τσεχία

Ε' ΟΜΙΛΟΣ (Ρατσασίμα): Τουρκία, Ισπανία, Βουλγαρία, Καναδάς

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ (Τσιάνγκ Μάι): Κίνα, Μεξικό, Κολομβία, Άγιος Δομίνικος

Η' ΟΜΙΛΟΣ (Πουκέτ): Πολωνία, Βιετνάμ, Κένυα, Γερμανία

Θ' ΟΜΙΛΟΣ (Μπανγκόγκ): Ιαπωνία, Καμερούν, Ουκρανία, Σερβία