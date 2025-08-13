Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το καλοκαίρι της, επικρατώντας με 3-0 σετ της Βόρειας Μακεδονίας και κλείνοντας αήττητη την πορεία της στα προκριματικά του Ευρωβόλεϊ 2026.

Οι διεθνείς, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, έδειξαν για ακόμη μία φορά την ποιότητά τους.

Με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη σφράγισε την 4η συνεχόμενη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Πρώτοι σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας ήταν ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος με 17 πόντους, ο Δημήτρης Μούχλιας με 16 και ο Αλέξανδρος Ράπτης με 14, ενώ για τη Βόρεια Μακεδονία ξεχώρισε ο Νίκολα Γκεοργκίεφ με 13 πόντους.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε εντυπωσιακά, με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να παίρνει άσο στην πρώτη φάση. Η Βόρεια Μακεδονία απάντησε γρήγορα, φτάνοντας στο 2-5 και αναγκάζοντας τον Κώστα Χριστοφιδέλη να καλέσει τάιμ άουτ. Η «γαλανόλευκη» αντέδρασε, ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά με δυνατές επιθέσεις από τον Μάρκο Γαλιώτο και τον Δημήτρη Μούχλια. Με τον Βουλκίδη να κερδίζει πόντους τόσο σε μπλοκ όσο και σε πρώτο χρόνο, το προβάδισμα έφτασε στο +7. Το σετ ολοκληρώθηκε 25-18 με άσο του Γαλιώτου.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Σταδιακά, η Εθνική πήρε τον έλεγχο με σερί πόντων από τον Ανδρεόπουλο και άσο του Πιτακούδη. Ο Μούχλιας πρόσθεσε ακόμα έναν άσο, φέρνοντας το σκορ στο 12-7. Η διαφορά μεγάλωσε χάρη σε τριπλό μπλοκ και επιθετικές ενέργειες που δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. Ο Μούχλιας υπέγραψε το 25-15 με άσο, δίνοντας στην Ελλάδα το 2-0.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν μέχρι και με +5. Η Εθνική όμως αντέδρασε, με τον Ράπτη και τον Ανδρεόπουλο να ισοφαρίζουν σε 14-14. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα μέχρι το 24-24. Σε κρίσιμες φάσεις, η Ελλάδα βρήκε λύσεις με μπλοκ των Ανδρεόπουλου και Πιτακούδη, και τελικά ο τελευταίος διαμόρφωσε το 27-25, χαρίζοντας τη νίκη με 3-0 σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-15, 27-25)

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 5 (2/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μούχλιας 16 (13/23 επ., 3 άσοι), Βουλκίδης 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 17 (14/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 47% υπ. – 24% άριστες), Γαλιώτος 4 (2/3 επ., 2 άσοι), Ράπτης 14 (11/21 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 25% άριστες) / Χανδρινός (λ., 58% υπ. – 32% άριστες), Κασαμπαλής, Βαϊόπουλος, Νανόπουλος, Τζιάβρας (λ.)

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Γκιοργκίεφ Γ., Γκιορκίεφ Ν. 13 (11/25 επ., 2 άσοι), Μίλεφ 2 (2/8 επ., 46% υπ. – 23% άριστες), Λιάφτοφ 6 (4/19 επ., 2 μπλοκ, 17% υπ. – 6% άριστες), Ματζούνκοφ 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ), Σαβόφσκι 7 (3/5 επ., 4 μπλοκ) / Ρίχλιεφ (λ., 14% υπ. – 0% άριστες), Ίλιεφ Σ. 1 (1/3 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Κοστίκι