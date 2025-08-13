Προκριματικά ευρωπαϊκού ανδρών: Σφραγίζει την πρωτιά η Εθνική ανδρών

Το μακρύ καλοκαίρι του 2025 για την Εθνική ανδρών φτάνει στο τέλος του, με τον αποψινό εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, στο κλειστό του Ρέντη, για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (20:00, ΕΡΤ3).

Η γαλανόλευκη έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ 2026, αλλά θέλει να κλείσει αήττητη τη φετινή της πορεία στα προκριματικά και να ολοκληρώσει το καλοκαίρι με ακόμη μία νίκη. Η Εθνική Ανδρών φέτος έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία της στο Final-4 του Golden European League όσο και με την πορεία της στα προκριματικά του Euro, και θέλει τον κόσμο στο πλευρό της για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την 4η συνεχόμενη παρουσία σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.



«Παίζουμε αύριο άλλη μία πρόκριση στα τελικά του ευρωπαϊκού. Όσο βρισκόμαστε ακόμα μέσα στο γήπεδο δεν έχει κριθεί τίποτα. Η ομάδα είναι έτοιμη να κλείσει αυτό το καλοκαίρι όσο καλύτερα γίνεται. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από τα Σκόπια και θα το αποδείξουμε αύριο στο γήπεδο. Κανείς μας δεν έχει ξεχάσει τις στιγμές που ζήσαμε πέρυσι στο πρώτο παιχνίδι στα Σκόπια, οπότε και εμείς θα τους ετοιμάσουμε ένα δωράκι αύριο. Γνωρίζουμε ότι αρκετός κόσμος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διακοπές αλλά όσοι βρίσκονται ακόμα εδώ τους θέλουμε στο πλευρό μας για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το φινάλε ενός μεγάλου αλλά θετικού καλοκαιριού για την Εθνική μας ομάδα» δήλωσε ο διεθνής κεντρικός Θοδωρής Βουλκίδης.



Η είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη είναι ελεύθερη.



Το πρόγραμμα:



1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024



Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα



2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024



Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία



3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024



Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16)

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία



4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025



Γεωργία - Ελλάδα 0-3 (16-25, 10-25, 15-25)

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία



5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025



20.00 (ΕΡΤ-3): Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία



6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025



21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα.



Βαθμολογία



1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι



*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.