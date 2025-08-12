Παραμένει στον Φοίνικα Σύρου ο Μήλης

Ο Φοίνικας Σύρου θα συνεχίσει να έχει στις τάξεις του τον Νίκο Μήλη και τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025/26, καθώς ο έμπειρος διαγώνιος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα.

Ο 29χρονος (1,97 μ.) είχε επιστρέψει το καλοκαίρι του 2024 για τη δεύτερη θητεία του στη Σύρο, έχοντας ήδη πανηγυρίσει με τους «πειρατές» σημαντικούς τίτλους, όπως το League Cup το 2020/21 και το Super Cup το 2021/22.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Φοίνικα Σύρου:

«Ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Μήλη.

Ο 29χρονος (4/11/1996) διαγώνιος με ύψος 1.97μ. επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 στη Σύρο για τη δεύτερη θητεία του με τη φανέλα τον Φοίνικα, με τον οποίο έχει ζήσει μεγάλες στιγμές κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίας του από το καλοκαίρι του 2018 ως τον Δεκέμβριο του 2021.

Μαζί πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του League Cup τη σεζόν 2020/21 και του Super Cup τη σεζόν 2021/22, ενώ την περυσινή αγωνιστική περίοδο συνέβαλε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αποτελώντας πλέον έναν από τους μακροβιότερους παίκτες του Φοίνικα.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι για άλλη μια χρονιά στην ομάδα της Σύρου. Θα δώσω το 100% έτσι έστω η ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της. Ο κόσμος είναι το στήριγμα μας και τον θέλουμε δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι μας. Εύχομαι μια χρόνια με υγεία και χωρίς τραυματισμούς”, δήλωσε ο έμπειρος Έλληνας διαγώνιος, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ίκαρο Έδεσσας, Άρη, Νίκη Αιγινίου και Πήγασο Πολίχνης.

Νίκο, σου ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία και επίτευξη των συλλογικών και ατομικών στόχων και σε περιμένουμε στη Σύρο για μια όμορφη αγωνιστική χρονιά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2009-2014 Ίκαρος Έδεσσας

2014-2016 Άρης

2016-2018 Νίκη Αιγινίου

2018-Δεκέμβριος 2021 ΑΟ Φοίνικας Σύρου

Ιανουάριος 2022-2024 Πήγασος Πολίχνης

2024-2026 ΑΟ Φοίνικας Σύρου».